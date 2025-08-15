視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

8月15日（金）は「探偵！ナイトスクープリターンズ」として、過去に放送された名作回をお届けした。

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

桂二葉探偵が調査した『ラーメン屋のイケメンに恋した５歳の娘』は、兵庫県の女性（当時37）から。先日、家族で海水浴に行った帰りのこと、疲れて夕食を作る元気がなかったためラーメン屋で食事をすることにした。「今日は楽しかったね」「また、みんなで行こうね」など他愛もない会話をしていたところ、娘のアコの食事のペースが明らかに遅く、様子がおかしい。「どうしたん？早く食べな」と言うと、店員さんを指さし、うっとりした表情を浮かべて一言「あのお兄さんカッコいい」と言うのだ。まさに恋する乙女のまなざし。その後も初恋は冷めやらぬようで「だっこして欲しい！」と何度も言っている。しかし、「お兄さんに会いに行く？」と聞いても、「恥ずかしい」と乙女心満載。どうか、恥ずかしがり屋の娘が初恋の相手に自分の思いを伝えられるようお手伝いいただき、夢の“だっこ”を叶えてもらえないだろうか、というもの。

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

まずは、二葉探偵も手伝って憧れのお兄さんにお手紙を書き、それを持ってラーメン屋へ。アコちゃんは、お兄さんを凝視し、彼をおかずにラーメンを食べるという熱愛ぶり。手紙を渡し、アルバイト終わりに公園で会う約束を取り付けると喜びは爆発。しかし、緊張のあまり公園デートは顔がこわばり…。恥ずかしさと嬉しさの間で揺れ動く５歳児の初恋は、最終目標の“だっこ”で実を結ぶのか？そして、彼女の父親の複雑な心境やいかに？！

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

8月15日（金）夜11時47分放送の「探偵！ナイトスクープ リターンズ」は他にも、真栄田賢探偵が調査した『絶対嗅覚を持つ少女』せいや探偵の『78歳じぃじに落とし穴ドッキリ』など、様々な依頼を解決した。