¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/15¡ÛAKB48¤ÎÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿·¥Ø¥¢¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼Æþ¤ì¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤òÊó¹ð¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¡¼¡©¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¿·¥Ø¥¢¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤Å·»È¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¯¤ÆºÇ¶¯¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸ºÇ¹â¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¿·Á¯¤ÇÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
