貼るだけで“ぽっかり毛穴肌”をギュッとひきしめ！　ロゼット「hadatore」から毛穴美容液シートマスク新登場

ロゼットは、同社が展開する「Rz+ by ROSETTE（アールゼットプラスバイ ロゼット）」のシートマスクブランド「hadatore（ハダトレ）」から、毛穴悩みに集中アプローチする毛穴ケア用シートマスク「hadatore ポアマスク 13」を発売します。8月20日よりLOFT、ロゼット公式オンラインショップにて先行発売し、9月11日に一般発売されます。

注目の成分グリシルグリシン（※1） やレチノール（※2）を配合。開いた毛穴肌をひきしめながら、くすみ（※3） 毛穴や皮脂によるベタつきもケア。ゼロ距離にも耐えられる毛穴の目立ちにくい肌（※4）へ導きます。

■短期集中！ シートマスクで毛穴ケア

◇ぽっかり毛穴肌を“ギュッとひきしめ”！

開いた毛穴肌をひきしめながら、くすみ（※3）毛穴や皮脂によるベタつきも同時にケア。至近距離やズームにも耐えうる、毛穴の目立ちにくい肌（※4）に導きます。

◇ 注目成分の“グリシルグリシン（※1）”や“レチノール（※2）”配合！

毛穴悩みはタイプに応じたケアが大切。毛穴ケアの注目成分グリシルグリシン（※1）をはじめ、人気のレチノール（※2）、高濃度（※5）ビタミンC誘導体（※6）、マンデル酸（※7）、アゼライン酸誘導体（※8）を配合。

◇密着シートマスクが毛穴肌に“吸着フィット”！

極細繊維のシートマスクで、ぴたっと吸い付くような使いごこち。毛穴肌の凹凸に密着し、隙間なくケア。開いた毛穴肌をなめらかにととのえます。

◇使用方法

洗顔後の清潔な肌に使用してください。5分程度おいてからマスクをはがしてください。肌に残った美容液を手のひらでなじませるとより効果的です。その後、乳液やクリームなどでのスキンケアがおすすめです。

※1 保湿成分

※2 製品の抗酸化剤

※3 乾燥による

※4 うるおいによる肌印象

※5 hadatore ピールマスク 比

※6 ビスグリセリルアスコルビン酸[製品の抗酸化剤]

※7 整肌成分

※8 アゼロイルジグリシンK[皮フコンディショニング成分]

■商品概要

hadatore ポアマスク 13[ シートマスク]

希望小売価格：770円

容量：7枚入

発売日：

・先行発売日: 2025年8月20日 ※LOFT、ロゼット公式オンラインショップにて先行発売

・一般発売日: 2025年9月11日

※上記はメーカー出荷日のため、店頭での展開開始日は店舗の状況により異なります。

流通：全国のバラエティショップ（※一部店舗を除く）ロゼットの各公式オンラインショップにて発売予定

ロゼットオンラインショップ：https://rosette.jp/

（エボル）