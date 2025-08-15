¤¢¤¹ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¼ºÇÔ¤Î²ÄÇ½À¤¬25¡ó¡×¡Ä¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¸ò¤¨¤¿¡È3¼Ô²ñÃÌ¡ÉÆ»¶Ú¸Ç¤á¤é¤ì¤ë¤«
ÃíÌÜ¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î16ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²ñÃÌ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â¸ò¤¨¤¿3¥«¹ñ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥é¥¹¥«¤«¤éFNN¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¡¦ÀéÅÄ½ß°ìµ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¹ï°ì¹ï¤È¶á¤Å¤¯Îò»ËÅª¤Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³«ºÅÃÏ¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô¡§
¥Õ¥¡¥·¥¹¥ÈÅª¤ÊÆÈºÛ¼Ô¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¹ñ¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Î¤òÌÛ¤Ã¤Æ¸«²á¤´¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤òÈóÆñ¤¹¤ë¥Ç¥â¤Ë¤Ï¿ôÉ´¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¡ÖÀïÁèÈÈºá¼Ô¤ò¥¢¥é¥¹¥«¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢È¿È¯¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥â¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌÅöÆü¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï·Ù²ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢14Æü¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï2²óÌÜ¤Î²ñÃÌ¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÊÆ¥í¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¸å¤Ë¥¢¥é¥¹¥«¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ò¸ò¤¨¤¿3¼Ô²ñÃÌ¤ò³«¤¯²ÄÇ½À¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬25¡ó¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î16ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë2¼Ô²ñÃÌ¤ÇÄäÀï¹ç°Õ¤ä3¼Ô¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¸Ç¤á¤é¤ì¤ë¤«À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£