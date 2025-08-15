スタバ新作「涼み 抹茶 ムース ティー」抹茶本来の香りやほろ苦さ際立つ涼やかな一杯
【モデルプレス＝2025/08/15】スターバックス コーヒー ジャパンでは、夏の暑さを忘れさせてくれるような新作「涼み 抹茶 ムース ティー」を、2025年8月18日（月）より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で発売する。
【写真】スタバ、ピーチの新作試飲レポ 甘い香り＆とろける果肉感のフラペチーノ等3種
「涼み 抹茶 ムース ティー」は、抹茶の豊かな香りと旨みが際立つ本格ティーに、軽やかな口当たりのホワイトモカフレーバーのムースを重ねた二層仕立て。さっぱりとした抹茶の味わいと、まろやかでコクのあるムースが織りなすハーモニーを楽しめる。
トッピングには、香り高い抹茶パウダーをたっぷりと振りかけ、見た目にも涼やかな一杯に仕上げた。混ぜ合わせるたびに、抹茶のほろ苦さとムースの優しい甘みが心地よく広がり、心穏やかなひとときを演出する。
暑さを忘れさせるような風情ある、真夏の“涼み抹茶”で、特別なティータイムを過ごしてみてはいかがだろうか。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞\579＜店内利用の場合＞\590
販売期間：2025年8月18日（月）〜
※一時的な欠品や早期の販売終了する場合がある
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スタバ、ピーチの新作試飲レポ 甘い香り＆とろける果肉感のフラペチーノ等3種
◆スタバ、夏ならではの抹茶主役のティービバレッジ
「涼み 抹茶 ムース ティー」は、抹茶の豊かな香りと旨みが際立つ本格ティーに、軽やかな口当たりのホワイトモカフレーバーのムースを重ねた二層仕立て。さっぱりとした抹茶の味わいと、まろやかでコクのあるムースが織りなすハーモニーを楽しめる。
暑さを忘れさせるような風情ある、真夏の“涼み抹茶”で、特別なティータイムを過ごしてみてはいかがだろうか。（modelpress編集部）
◆『涼み 抹茶 ムース ティー』（Iced） Tallサイズのみ
＜持ち帰りの場合＞\579＜店内利用の場合＞\590
販売期間：2025年8月18日（月）〜
※一時的な欠品や早期の販売終了する場合がある
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【Not Sponsored 記事】