É±ÅçÂ¼¤Ç¤Ï14ÆüÌë¤«¤éËßÍÙ¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÅÁÅý¤Î¥­¥Ä¥ÍÍÙ¤ê¤Ê¤É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥­¥Ä¥ÍÍÙ¤ê

¥­¥Ä¥Í¤ËÊ±¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÍÙ¤ë¥­¥Ä¥ÍÍÙ¤ê¡£

¹ñ¤ÎÁªÂòÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉ±ÅçËßÍÙ¤ê¡×¤¬14ÆüÌë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

³ùÁÒ»þÂå¤ÎÇ°Ê©ÍÙ¤ê¤¬µ¯¸»¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥­¥Ä¥ÍÍÙ¤ê¤ä¥¢¥äÍÙ¤ê¡¢¤¿¤Ì¤­ÍÙ¤ê¤Ê¤ÉÃÏ¶è¤´¤È¤ËÅÁ¤ï¤ë16¤ÎÍÙ¤ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤¿¤Ì¤­ÍÙ¤ê

¢¡´ÑµÒ
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ä«Áá¤¯¤«¤éÍè¤¿¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×

¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÁÅýÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤­¤À¤È»×¤¦¡×

É±ÅçËßÍÙ¤ê¤Ï15Æü¤â¸á¸å7»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£