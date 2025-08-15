peco、水着姿で美脚披露 グアムショットに「スタイル抜群」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/15】タレントのpecoが8月14日、自身のInstagramを更新。グアム旅行での水着姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】peco、グアムでの水着姿
pecoは「6月に行ったGuamの思い出シェア、いよいよラストスパート」とコメントし、グアムのThe Tsubaki Towerでの滞在の様子を披露。ブルーの水着姿でプールサイドに立つ姿で、美しい脚をのぞかせている。「ラグジュアリーなすてきなお部屋とインフィニティプールが魅力的なホテル」と満喫した様子を明かした。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「素敵」「美脚」「似合ってる」「グアム行きたくなる！」「可愛い」といったコメントが寄せられている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
