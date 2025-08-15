³ÆÃÏ¤ÇÆüº¹¤·¶¯¤Þ¤ê¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë¡Ä ´ôÉìŽ¥»°½Å¤ÇµÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤ËÃí°Õ °¦ÃÎŽ¥Ì¾¸Å²°Ž¥´ôÉìŽ¥»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê8/15 Ãë¡Ë
¤¤ç¤¦¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÆüº¹¤·¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àµ¸áÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤¹¡£ÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ä«¤«¤é¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï°¦ÃÎ¸©¤È»°½Å¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç²á¤´¤·¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤äµÙÂ©¤ò¼è¤ë¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¸á¸å¤âÀ²¤ì¤Æ¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£´ôÉì¸©¤ä»°½Å¸©¤Ç¤ÏµÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤ä´ôÉì¤Ç36¡î¡¢Ë¶¶¤äÄÅ¤Ç34¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤ÇÂÎ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û
¤³¤ÎÀè¤Î°ì½µ´Ö¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤ä´ôÉì¤Ç¤ÏÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
