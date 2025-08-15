Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。プライベートショットを公開した。

■佐久間大介「めっちゃ楽しかった～！！最初から最後までずーっと笑ってた (^^)」

【画像】佐久間大介＆宮田俊哉＆木村昴＆浅沼晋太郎 豪華メンバーでの記念ショット（全2枚）

佐久間は「木村昴くんと、浅沼晋太郎さんの舞台、#きむすば劇場 #オートリバース 観に行かせていただきました！」と報告。

Kis-My-Ft2の宮田俊哉と訪れたようで、佐久間と宮田を木村と浅沼が囲んだ記念ショットを公開した。

佐久間は黒のバケットハットをかぶり、黒Tシャツにダメージ加工が施された薄色デニムを着用。赤と青の“3Dメガネ”を少し下にずらして大きな瞳を覗かせ、両手を広げたポーズをしている。

一方の宮田は黒のバケットハットをかぶり、白Tシャツにカーキパンツを着用。“3Dメガネ”を手に笑顔を見せている。

佐久間は「めっちゃ楽しかった～！！最初から最後までずーっと笑ってた (^^)」と感想を綴り、「一年ぶりにお二人の演技浴びることができて嬉しかったです！」と喜び。「まだ大阪公演のチケットあるらしい!」と伝えた。

SNSでは「宮田一派かわいい」「みやっちとデートだったんだね」「お茶目ポーズでかわいい」「3Dメガネすら似合ってる」「すごい世界線」「鬼メンツで最高」「なんと豪華なメンバー」といった声が寄せられている。

■宮田俊哉 「さくさくと一緒に舞台観てきた！！」

なお、宮田も自身のXで「さくさくと一緒に舞台観てきた！！」と別カットを公開。「すばにぃと浅沼さんの芝居にいっぱい笑った～(^o^)」と感想を綴っている。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/