·î´Ö1°Ì¤ÏVIERA¡ÖTV-55Z90A¡×¡¡2025Ç¯7·î¤ÎÍµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó ¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2025/8/15
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯7·î¤Î·î¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡VIERA
TV-55Z90A¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
2°Ì¡¡VIERA
TV-55Z95A¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
3°Ì¡¡AQUOS OLED
4T-C55GQ3¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
4°Ì¡¡REGZA
48X8900L¡ÊTVS REGZA¡Ë
5°Ì¡¡VIERA
TV-65Z90A¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
6°Ì¡¡REGZA
48X8900N¡ÊTVS REGZA¡Ë
7°Ì¡¡REGZA
55X8900N¡ÊTVS REGZA¡Ë
8°Ì¡¡REGZA
55X8900L¡ÊTVS REGZA¡Ë
9°Ì¡¡REGZA
65X8900L¡ÊTVS REGZA¡Ë
10°Ì¡¡VIERA
TV-65Z95A¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
