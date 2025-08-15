TV-55Z90A

¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯7·î¤Î·î¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í­µ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡VIERA

TV-55Z90A¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë

2°Ì¡¡VIERA

TV-55Z95A¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë

3°Ì¡¡AQUOS OLED

4T-C55GQ3¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë

4°Ì¡¡REGZA

48X8900L¡ÊTVS REGZA¡Ë

5°Ì¡¡VIERA

TV-65Z90A¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë

6°Ì¡¡REGZA

48X8900N¡ÊTVS REGZA¡Ë

7°Ì¡¡REGZA

55X8900N¡ÊTVS REGZA¡Ë

8°Ì¡¡REGZA

55X8900L¡ÊTVS REGZA¡Ë

9°Ì¡¡REGZA

65X8900L¡ÊTVS REGZA¡Ë

10°Ì¡¡VIERA

TV-65Z95A¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë

¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£