¡ÚÂ®Êó¡ÛÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤ª¤³¤È¤Ð¡¡Àï¸å80Ç¯¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡×¡ÚÁ´Ê¸·ÇºÜ¡Û
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤ç¤¦¡Ê15Æü¡Ë¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Àµ¸á¤Ë1Ê¬´Ö¤ÎÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤¿¤¢¤È¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤ÎÆâÍÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡×¤Î°ìÊ¸¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Àï¸å70Ç¯¤Î2015Ç¯¤Ë¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿¼¤¤È¿¾Ê¡×¤ÎÊ¸¸À¤òº£Ç¯¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´Ê¸·ÇºÜ¡Û
ËÜÆü¡¢¡ÖÀïË×¼Ô¤òÄÉÅé¤·Ê¿ÏÂ¤òµ§Ç°¤¹¤ëÆü¡×¤ËÅö¤¿¤ê¡¢Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤ËÎ×¤ß¡¢¤µ¤¤ÎÂçÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ì¿¤ò¼º¤Ã¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤È¤½¤Î°äÂ²¤ò»×¤¤¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò¿·¤¿¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ªÀï°ÊÍè80Ç¯¡¢¿Í¡¹¤Î¤¿¤æ¤ß¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢º£Æü¤Î²æ¤¬¹ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¶ìÆñ¤ËËþ¤Á¤¿¹ñÌ±¤ÎÊâ¤ß¤ò»×¤¦¤È¤¡¢À¿¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢»ä¤¿¤Á³§¤Ç¿´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤È¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò´õµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ë¡¢Àï¸å¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¿ÏÂ¤ÊºÐ·î¤Ë»×¤¤¤òÃ×¤·¤Ä¤Ä¡¢²áµî¤ò¸Ü¤ß¡¢¿¼¤¤È¿¾Ê¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÀïÁè¤Î»´²Ò¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ì¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤¤¡¢Àï¿Ø¤Ë»¶¤êÀï²Ò¤ËÅÝ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢Á´¹ñÌ±¤È¶¦¤Ë¡¢¿´¤«¤éÄÉÅé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤È²æ¤¬¹ñ¤Î°ìÁØ¤ÎÈ¯Å¸¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡£
