ONE Nʼ ONLYが、メジャー1stアルバム『AMAZONIA』（アマゾニア）を11月26日にリリース。本日8月15日より予約受付がスタートした。

本作のタイトルは、ONE Nʼ ONLYのアイデンティティを表現。南米のカルチャーを取り入れた唯一無二の音楽性を、様々なアプローチで表現した楽曲が収められる。

また、本作は全5形態の発売となっており、初回限定盤A、初回限定盤Bには今回のアルバム制作に密着した特典映像やフォトブックを封入。さらに、SWAG（ファンクラブ）限定盤、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤それぞれには、特典として限定グッズが付属する。

なお、ONE N’ ONLYは9月20日の仙台サンプラザホールを皮切りに東京、大阪、福岡、愛知をまわる『LIVE TOUR 2025「LUMINA」』を開催。ファイナルの11月29日、30日の神奈川 ぴあアリーナMMは自身最大規模のワンマンライブとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）