『LuckyFes′25』よりCUTIE STREET、NEWS、HYDE、FRUITS ZIPPERのインタビュー到着

■「見渡す限りお客さんがいてすごいうれしかった」（NEWS増田貴久）

8月9日・10日・11日の3日間にわたってABEMAにて無料独占生中継された野外音楽フェス『LuckyFes’25』より、CUTIE STREET、NEWS、HYDE、FRUITS ZIPPERのインタビューコメントが到着した。

新しい学校のリーダーズ、オーイシマサヨシ、きゃりーぱみゅぱみゅ、CUTIE STREET、米米CLUB 、JAEJOONG、Chevon、湘南乃風、T.M.Revolution、NEWS、HYDE、FRUITS ZIPPER、宮野真守らが出演し、ステージを盛り上げた『LuckyFes’25』。音楽を愛する多くの人が場所を問わずフェスの模様を楽しめるよう、ABEMAでは独自のタイムスケジュールのもとライブの様子を生中継し、キュウソネコカミのヨコタ シンノスケとグランジの遠山大輔、ABEMAアナウンサーの西澤由夏が会場にてアーティストの生の声を届けるスペシャルトーク番組を放送した。

CUTIE STREET、NEWS、HYDE、FRUITS ZIPPERへのインタビューでは、ステージを終えた感想やセットリストの注目ポイント、ライブステージ以外での裏話などを聞いている。

なお、ABEMAでは、期間限定で一部アーティストのステージを無料見逃し配信中（NEWSの無料見逃し配信は近日公開予定）。ぜひチェックしよう。

メイン写真：NEWS

