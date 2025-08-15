女優の泉ピン子と、シンガー・ソングライターで俳優の寺西優真が初の楽曲コラボレーションを実現させ、新曲「マツリ」を15日にリリースした。終戦の日に合わせ「笑い声で世界をつなぐ」という平和へのメッセージを込めた一曲だ。

寺西が作詞・作曲・編曲を手掛け、泉の力強い歌声と日本の「祭り」が持つエネルギー、そしてボーカロイド曲のような現代的な力強さを融合させた。どこか懐かしさを感じさせるサウンドに仕上がっている。

特に印象的なのが、サビで繰り返される「ワータラッター…」という造語のフレーズ。これは高笑いや祭りの掛け声をイメージしたもので、聴く者に一体感を与える効果を狙ったという。

リリース日に「終戦の日」を選んだことについて、寺西は「笑いがあれば幸せは訪れ、世界はつながる。これからも音楽を通して平和を伝えていきます」と語る。また「この『マツリ』で泉さんと紅白歌合戦に出場したい」と大きな目標を掲げた。

一方、泉はこの楽曲を初めて聴いた際に「売れるなと思った」と直感したことを明かしており、その力強い歌唱は楽曲の大きな魅力となっている。