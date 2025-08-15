¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥ºÀ®ÅÔÂç²ñ¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¥ì¡¼¥¹¡¢¡Ö¶õ¤ÎF1¡×¤¬Ç®Àï¤òÅ¸³«¡½Ãæ¹ñ
¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥ºÀ®ÅÔÂç²ñ¤Ç¶¥µ»7ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë8·î14Æü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥ì¡¼¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥í¡¼¥ó¥ì¡¼¥¹¤Ï¿·¤¿¤Ê¶¥µ»¼ïÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¹âÆñÅÙ¤ÎÁà½Ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¹ª¤ß¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¶õ¤ÎF1¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Âç²ñ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢Í½Áª¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡¢·è¾¡Àï¤Î3ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Áª¤Ç¤Ï1»î¹ç¤Ë4Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ë¤Ï31Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î16Æü¤Î·è¾¡Àï¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ð¾ìÁª¼ê¤Ë¤Ï¼ãÇ¯²½¤ÎÆÃÄ§¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÃæ¹ñÀª¤Ï3¿Í¤ÎÁª¼ê¤«¤éÀ®¤ê¡¢ºÇÇ¯¾¯¤ÎÍûÅ¼À±Áª¼ê¤Ï¤ï¤º¤«13ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ôÇ¯´Ö¤â¤Î¥É¥í¡¼¥óÁà½Ä·Ð¸³¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È°ì½ï¤ËÀ¤³¦¤Î¶¯¼Ô¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¶¥µ»¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ï¥É¥í¡¼¥óÍÑ¥Õ¥é¥¤¥È¥´¡¼¥°¥ë¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤òÁà½Ä¤·¡¢3Ê¬°ÊÆâ¤Ë500¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¥³¡¼¥¹¤ò3¼þ¤·¡¢40Í¾¤ê¤Î¾ã³²Êª¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤éÄÌ²á¤·¡¢Èô¹Ô»þ´Ö¤¬ºÇÃ»¤ÎÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥ì¡¼¥¹¤Î¥³¡¼¥¹Àß·×¤ÏÆÈÁÏÅª¤Ç¡¢³«ºÅÃÏÀ®ÅÔ¤ÎÅÔ»ÔÊ¸²½¤ÎÆÃÄ§¤ò¹ª¤ß¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ñ¥ó¥À¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²ñ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥ó¥À¡ÖéæÊõ¡×¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë