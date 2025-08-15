¡ÚÂ®Êó¡Û½ªÀï¤«¤é80Ç¯ ÀÐÇËÁíÍý¡ÖÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¶»¤Ë¡× Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ç¡ÚÀÐÇËÁíÍý¤¢¤¤¤µ¤ÄÁ´Ê¸¡Û
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¡Ê15Æü¡Ë¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ç¼°¼¤ò½Ò¤Ù¡¢¡ÖÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¤´Î×ÀÊ¤ò¶Ä¤®¡¢ÀïË×¼Ô¤Î¤´°äÂ²¡¢³Æ³¦ÂåÉ½¤Î¤´ÎóÀÊ¤òÆÀ¤Æ¡¢Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤ò¡¢¤³¤³¤Ëµó¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Àè¤ÎÂçÀï¤Ç¤Ï¡¢»°É´ËüÍ¾¤ÎÆ±Ë¦¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÄ¹ñ¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò°Æ¤¸¡¢²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Àï¾ì¤ËÚÍ¡Ê¤¿¤ª¡Ë¤ì¤¿Êý¡¹¡£¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Ç¤Î¸¶ÇúÅê²¼¡¢³ÆÅÔ»Ô¤Ø¤Î¶õ½±ÊÂ¤Ó¤Ë´ÏË¤¼Í·â¡¢²Æì¤Ç¤ÎÃÏ¾åÀï¤Ê¤É¤Ë¤è¤êµ¾À·¤È¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¡£Àï¸å¡¢±ó¤¤°Û¶¿¤ÎÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¡£º£¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸æÎî¤Î¸æÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸æÎî°Â¤«¤ì¤È¡¢¿´¤è¤ê¡¢¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Î²æ¤¬¹ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤Ï¡¢ÀïË×¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÂº¤¤Ì¿¤È¡¢¶ìÆñ¤ÎÎò»Ë¤Î¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊÒ»þ¤¿¤ê¤È¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²þ¤á¤Æ¡¢Ãï¿´¤è¤ê¡¢·É°Õ¤È´¶¼Õ¤ÎÇ°¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£
Ì¤¤Àµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¤´°ä¹ü¤Î¤³¤È¤â¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÆü¤âÁá¤¯¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
Àè¤ÎÂçÀï¤«¤é80Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬ÂçÂ¿¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÁè¤Î»´²Ò¤ò·è¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£¿Ê¤àÆ»¤òÆóÅÙ¤È´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢º£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±»þ¤Ë¤³¤Î80Ç¯´Ö¡¢²æ¤¬¹ñ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¹ñ²È¤È¤·¤ÆÊâ¤ß¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÐ·î¤¬¤¤¤«¤ËÎ®¤ì¤Æ¤â¡¢ÈáÄË¤ÊÀïÁè¤Îµ²±¤ÈÉÔÀï¤ËÂÐ¤¹¤ë·èÁ³¤¿¤ëÀÀ¤¤¤òÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ·Ñ¾µ¤·¡¢¹±µ×Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¹ÔÆ°¤ò´Ó¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¤¤ÀÁè¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¬ÃÇ¤òÇÓ¤·¤Æ´²ÍÆ¤ò¸Ý¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ëÀ¤Âå¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤¹¡£
·ë¤Ó¤Ë¡¢¤¤¤Þ°ìÅÙ¡¢ÀïË×¼Ô¤Î¸æÎî¤ËÊ¿°Â¤ò¡¢¤´°äÂ²¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´Â¿¹¬¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¤·¡¢¼°¼¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ¼·Ç¯È¬·î½½¸ÞÆü¡¡Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã ÀÐÇËÌÐ