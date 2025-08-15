堂安律の美人妻、“甥っ子と姪っ子”集合の挙式の様子披露「その格好でフットサルはカッコよすぎ！」「幸せ感」
サッカー日本代表・堂安律選手の妻である明松美玖さんは8月14日、自身のInstagramを更新。楽しそうな挙式の様子を披露しました。
【写真】友人や子どもたちとの挙式ショット
コメントでは、「その格好でフットサルはカッコよすぎ！」「さいこー」「とっても素敵です」「美しすぎている〜」「全員きれいし可愛いし」「とてもとても美しい」「この幸せ感 本当に素敵」と、称賛の声が多数寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「とっても素敵です」「My loves 学生時代から今まで、数え切れない思い出を重ねてきた友達。生まれた日から私にとって何にも代えられない存在の甥っ子と姪っ子。みんながいてくれて幸せです！」とつづり、写真を9枚載せている明松さん。挙式の際の楽しい時間を切り取った写真です。明松さんは友人や親族らと共に充実した表情を見せています。また5枚目では堂安選手がタキシード姿で子どもたちとサッカーをする姿も披露しました。
堂安選手とのツーショットも13日にも挙式ショットを公開していた明松さん。「先日の披露宴から少し経ち改めて挙式を執り行いました」と報告しています。堂安選手とのツーショットも披露しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
