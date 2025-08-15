80Ç¯³¤Äì¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èô¹Ôµ¡¤òÈ¯¸«¡ª¡¡¾®´ØÍµÂÀ¤¬Èô¹Ôµ¡¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡¡ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡ÈÈá·à¡É¤È¤Ï¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û
TBSÀï¸å80Ç¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤¼·¯¤ÏÀïÁè¤Ë¡©°½À¥¤Ï¤ë¤«¡ßnews23¡Ù¤Î¼èºàÈÉ¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÏÑ¤Ç¿¼¤µ70¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤Äì¤ËÄÀ¤àÈô¹Ôµ¡¤òÈ¯¸«¡£
ºÇ¿·µ»½Ñ¤Çµ¡ÂÎ¤ò3D²½¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¡ÈÈá·à¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÄÇÐÍ¥¡¦¾®´ØÍµÂÀ¤µ¤ó¤¬¼¯»ùÅç¤ÇÈô¹Ôµ¡¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û³¤¤ËÌ²¤ëÅû¾õ¤ÎÊªÂÎ¤Ë¤ÏÁà½ÄÛå¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬
¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¡×¤ËÍî¤Á¤¿Èô¹Ôµ¡¤òÄÉ¤¨¡ÄºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç3D²½
¤³¤È¤·7·î¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾®´ØÍµÂÀ¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÆîÉô¡¦´îÆþÁ°Ç·ÉÍÄ®¡£
¾®´Ø¤µ¤ó
¡Ö¤È¤Æ¤âÀÅ¤«¤Ê½¸Íî¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Î²¤ËÈô¹Ôµ¡¤¬ÉÔ»þÃå¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¾®´Ø¤µ¤ó¤¬¤³¤³¤òË¬¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤¢¤ë¡ØÈô¹Ôµ¡¡Ù¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¼èºàÈÉ¤Ï¡¢Á°Ç·ÉÍ¤Ë½»¤à½»Ì±¤Î1¿Í¤«¤é¡¢³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¾Ú¸À¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼½ªÀï¤ÎÆü¤ËÈô¹Ôµ¡¤¬ÉÔ»þÃå¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡©
Á°Ç·ÉÍ¤Î½»Ì±
¡Ö¿ÆÉã¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Í¡¢Èô¹Ôµ¡¤¬Íî¤Á¤Æ¿ÆÉã¤¬Á¥¤«¤é½õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Í¡¢°ì¿Í½õ¤±¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¤Í¡×
¿¿Áê¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¡¢¼èºàÈÉ¤Ï³¤ÍÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥¦¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¡¡¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Ç³¤Äì¤Ë²»ÇÈ¤ò½Ð¤·¤ÆÆÏ¤¯»þ´Ö¤Îº¹¤«¤é³¤Äì¤Î±úÆÌ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡Ä
¥¦¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ ¿ùËÜÍµ²ð¤µ¤ó
¡Ö±©º¬¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×
¿å¿¼70¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤Äì¤Ë¿åÃæ¥É¥í¡¼¥ó¤¬¸þ¤«¤¦¤È¡Ä¡£
¥¦¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ ¿ùËÜÍµ²ð¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÅö¤¿¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÄÅû¾õ¤ÎÊªÂÎ¡£¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢Áà½ÄÛå¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÍã¡×¤é¤·¤¤â¤Î¤â¡£
¥¦¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ ¿ùËÜÍµ²ð¤µ¤ó
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¸«¤¿´¶¤¸Èô¹Ôµ¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡¼ï¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
°Å¤¤³¤¤ÎÄì¤Ç¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Á´ÂÎÁü¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼¯»ùÅç¿å»º¹â¹»¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤éµ¡ÂÎ¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢7868Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ3D¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÀµÂÎ¡É Èá·à¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÎÅë¾è°÷¤Ï
¤³¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡ÄÀìÌç²È¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡£
Æî¶å½£Ê¸²½¸¦µæ½ê¡¦°ðÅÄÅ¯Ìé¤µ¤ó
¡ÖÁ°¤ÎÊý¤«¤é1¡¢2¡¢3¤È¶è²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö3¿ÍÊ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö3¿Í¾è¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¡×¡ÖÎí¼°¿åÄå¤È¤¤¤¦µ¡ÂÎ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×
¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡ØÎí¼°¿åÄå¡Ù¡á¡ØÎí¼°¿å¾åÄå»¡µ¡¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈô¹Ôµ¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ØÎí¼°¿åÄå¡Ù¤Î¼ç¤ÊÇ¤Ì³¤Ï¡ÖÄå»¡¡×¡£³êÁöÏ©¤Ç»È¤¦¼ÖÎØ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥Õ¥í¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¿å¾åÈô¹Ôµ¡¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡Ä¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿µ¡ÂÎ¤Ë¤Ï¥Õ¥í¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Å¨¤Îµ¡´Ø½Æ¤Ë·â¤¿¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê·ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡ÂÎ¤¬Å¨¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤ÆÉÔ»þÃå¤·¡¢¾×·â¤Ç¥Õ¥í¡¼¥È¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¼èºàÈÉ¤¬¹¹¤ËÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤È¥Ô¥Ã¥¿¥ê°ìÃ×¤¹¤ëÀïÆ®µÏ¿¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡ÂÎ¤ÎÈ¯¸«¾ì½ê¤«¤é10¥¥íÆî¤Î¼¯»ùÅç¸©»Ø½É»Ô¡£
µÏ¿¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿å¾åÈô¹Ôµ¡¤Î´ðÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢Îí¼°¿åÄå¤¬Å¨¤ÎÀïÆ®µ¡¤È¸òÀï¤·ÉÔ»þÃå¡¢2¿Í¤¬Àï»à¤·¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£³¤¤ËÌ²¤ëÎí¼°¿åÄå¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤Îµ¡ÂÎ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®´Ø¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤ÎÊý¤«¤Ê¡×
¾®´Ø¤µ¤ó¤¬Ë¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï»à¤·¤¿Åë¾è°÷¤Î°äÂ²¡¦³á¸¶¸Þ¾¼¡Ê¤«¤¸¤Ï¤é¤¤¤Ä¤¢¤¡Ë¤µ¤ó¡£¸Þ¾¼¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢µì³¤·³¤Î¹Ò¶õ´ðÃÏ¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¤¢¤ë°ÖÎîÈê¤ò¸«¤ë¤È¡Ä
³á¸¶¸Þ¾¼¤µ¤ó
¡Ö»ä¤Î¤ª¤¸¤Ç¤¹¡×
¾®´Ø¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤À¡£³á¸¶Î¶»°¡Ê¤«¤¸¤Ï¤é¤¿¤Ä¤ß¤Ä¡Ë¤µ¤ó¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
³á¸¶Î¶»°¤µ¤ó¡£¸Þ¾¼¤µ¤ó¤ÎÉã¤ÎÄï¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¶»°¤µ¤ó¤Ï¼¯»ùÅç¤ÎÎ¥Åç¡¦¹ùÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ùÅç¤ÏÂç¤¤Ê»º¶È¤¬¤Ê¤¤µù¶È¤ÎÅç¡£
Î¶»°¤µ¤ó¤Ï6¿Í·»Äï¤Î3ÃË¡¢¤ä¤ó¤Á¤ãË·¼ç¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¤ÏÂç¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÆ¯¤±¤º¡¢°ì²È¤Ï¡¢Êª¸ð¤¤Æ±Á³¤ÎÆü¡¹¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³á¸¶¸Þ¾¼¤µ¤ó
¡Ö¿©¤¦¤ä¿©¤ï¤º¤ÎÀ¸³è¤ÇµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¡Ø²¶¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ï·ù¤À¡Ù¤È¡£¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤é³¤·³¤Ë»Ö´ê¤·¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×
¾®´Ø¤µ¤ó
¡Ö³¤·³¤ËÆþ¤ë¤È¤ª¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
³á¸¶¸Þ¾¼¤µ¤ó
¡Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¿©¤¤¤Ö¤Á¤ò¾¯¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¡×
¡ÖÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤ò¡È±ÑÍº¡É°·¤¤¤ÇÀï°Õ¹âÍÈ
¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬²ÈÂ²¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬Éâ¤¯¡£Î¶»°¾¯Ç¯¤Ï¡¢³¤·³ÄÌ¿®³Ø¹»¤ËÆþ¤ê¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÄå»¡°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ä
1942Ç¯1·î¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡£
ÆüËÜ·³¤¬Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÃæ¤Ç¡¢Î¶»°¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¸ùÀÓ¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
Å¨6µ¡¤òÁê¼ê¤Ë¿å¾åÄå»¡µ¡¤Ç¶õÃæÀï¤ò·«¤ê¹¤²1µ¡¤ò·âÄÆ¡£
Åë¾è°÷2¿Í¤¬Àï»à¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢3ÎóÌÜ¤Ë¤¤¤¿Î¶»°¤µ¤ó¤¬Á°¤ÎÀÊ¤Ë¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¡¢Áà½ÄÛå¤ò°®¤Ã¤ÆÃå¿å¤µ¤»À¸´Ô¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´é¤ËÂç¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿Î¶»°¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÍ¦´º¤ÊÀï¤¤¤¬¾Î¤¨¤é¤ì¡Ø¸Î¶¿¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¡¢³®Àû¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¬¡È±ÑÍº¡É¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤È¡¢º£¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ùÅç¤Î½»Ì±
¡Ö¤½¤Î»þÂå¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¤Ï´°Á´¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö³¤´ß¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
Åç¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ë¡¢³®Àû¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Êµ½Ò¤¬¡£
¡Ö¶èÌ±¤â¹¥°Õ¤È¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ç´¿·Þ¤·¡¢ÆÃ¤ËÀï»þÃæ¤ÎÀï°Õ¹âÍÈ¤È¾¯¹ñÌ±¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅª¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×
¾®´Ø¤µ¤ó
¡ÖÀï°Õ¹âÍÈ¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¡¢¤³¤ÎÊ¸»ú¡¢¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
³á¸¶¸Þ¾¼¤µ¤ó
¡Ö¤Ê¤ó¤«Ê£»¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Éé¤±Àï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡¢ÂÇ¤Á¾¡¤Ä¤ó¤À¤È¸ÝÉñ¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç³®Àû¤â·×²è¤µ¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
Àï¶·¤Î°²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¹ùÅç¤Ï·«¤êÊÖ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤Î¶õ½±¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åç¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤µ¤é¤ËÉÏ¤·¤¯¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÅç¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡ÖÀïÁè¤òÂ³¤±¤ëµ¤ÎÏ¡×¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÎ¶»°¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¡¢¸Þ¾¼¤µ¤ó¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®´Ø¤µ¤ó
¡ÖÎ¶»°¤µ¤ó¤Ï¡¢±ÑÍº¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡×
³á¸¶¸Þ¾¼¤µ¤ó
¡Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À®¤ê¹Ô¤¤Ç·³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡×
ÃÙ¤¤Èô¹Ôµ¡¤Þ¤ÇÆÃ¹¶¤ËŽ¥Ž¥Ž¥¡¡Îí¼°¿åÄå¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿Èá·à
³®Àû¤ò½ª¤¨¤¿Î¶»°¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÎí¼°¿åÄå¤Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÈá·àÅª¤Ê±¿Ì¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³µ¡¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÎí¼°¿åÄå¤¬¹¶·â¤µ¤ì¡¢µ¡´Ø½Æ¤ÎÃÆ¤¬Ì¿Ãæ¤¹¤ë±ÇÁü¤¬¡£
Îí¼°¿åÄå¤ÏÂç¤¤Ê¥Õ¥í¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¡¢Å¨¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¹¤°¤Ë·â¤ÁÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤â¡¢¤³¤ó¤Êµ½Ò¤¬¡Ä
¡ÖÎí¼°¿åÄå¤ÏÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤ÎÂ¤ÎÃÙ¤¤Îí¼°¿åÄå¤ò·³¤ÏÌµËÅ¤ÊºîÀï¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®´Ø¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×
¾®´Ø¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
»Ø½É´ðÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ç°é¤Ã¤¿ÂçµÈÄÌ»Ò¤µ¤ó¡¢95ºÐ¡£
ÂçµÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î½÷À¤«¤é¤³¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçµÈÄÌ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¼ã¤¤ÃË¤Î»Ò¤¬¡ØËÍ¤ÏÌÀÆü¸þ¤³¤¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡Ù¡¢¡ØÇúÃÆ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤«¤Í¡×
¡ÖÈô¹Ôµ¡¤Î²»¤¬¤·½Ð¤·¤¿¤é³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¿¶¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¿¶¤Ã¤¿¡×
²¿¤È·³¤Ï¡¢Äå»¡¤¬Ç¤Ì³¤À¤Ã¤¿¿å¾åÄå»¡µ¡¤òÆÃ¹¶¤Ë»È¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Àï¶·¤Î°²½¤Ç¡¢ÆÃ¹¶¤Ë»È¤¨¤ëÈô¹Ôµ¡¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçµÈÄÌ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤À10Âå¤Î¤Ï¤º¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤Í¡£ÆÃ¹¶¤È¤¤¤¦Èô¹Ôµ¡¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤È¤·¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
Àï¤¦¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤Èô¹Ôµ¡¤¬ÌµËÅ¤ÊºîÀï¤Ë¡¡23ºÐ¤Î¡È±ÑÍº¡É¤ÎºÇ´ü
¤½¤·¤Æ¡¢Î¶»°¤µ¤ó¤Ë¤â±¿Ì¿¤ÎÆü¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
1945Ç¯4·î7Æü¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Î¡ÖÀï´Ï¡¦ÂçÏÂ¡×¤¬Å¨¤Î½¸ÃæË¤²Ð¤òÍá¤Ó¤ÆÄÀË×¤·¤¿Æü¡£ÂçÏÂ¤Ï¾èÁÈ°÷¤¿¤Á¤Î»à¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿ÆÃ¹¶ºîÀï¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤ÎÂçÏÂ¤ò±æ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¶»°¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤¿Îí¼°¿åÄå¤ÏÈô¤ÓÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÃÙ¤¤Îí¼°¿åÄå¤ÇÅ¨¤Î¹¶·â¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÀï´ÏÂçÏÂ¤ÎÆÃ¹¶¤ò±æ¸î¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµËÅ¤ÊºîÀï¤Ç¤·¤¿¡£
Îí¼°¿åÄå¤Ï¡¢¼¯»ùÅçÏÑ¾å¶õ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±ÉÔ»þÃå¡¢Î¶»°¤µ¤ó¤ÏÀï»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À23ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤È¤¡¢±ÑÍº¤È¤·¤Æ³®Àû¤·¤¿Î¶»°¤µ¤ó¡£
Èô¹Ôµ¡¤ÇÅç¤òµî¤ë¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³á¸¶¸Þ¾¼¤µ¤ó
¡ÖÅç¤Î¾å¤òÄÌ¤ë¤È¤¤ËÍã¤ò¤æ¤¹¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¹ç¿Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×
¾®´Ø¤µ¤ó
¡Ö¸Þ¾¼¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤±ÇÁü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Î¶»°¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿Îí¼°¿åÄå¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¾®´Ø¤µ¤ó¤Ï¡¢¸Þ¾¼¤µ¤ó¤Ë¡¢¼¯»ùÅçÏÑ¤ËÄÀ¤àÎí¼°¿åÄå¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ä
³á¸¶¸Þ¾¼¤µ¤ó
¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ä¤Ê¤ó¤«µ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡£ÀÅ¤«¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤«¡×
