Aぇ! groupメンバーが人気曲「しあわせもん。」を熱唱！末澤誠也の誕生日サプライズ企画に挑戦

■TELASA限定コンテンツ『ちょっとひと息、Aぇ!時間』では、特別編としてメンバー5人での石垣島旅を配信開始！

Aぇ! groupが全国各地を旅しながら地元の方をお手伝いするふれあい旅番組『あっちこっちAぇ! 』が、8月23日に放送される。

2024年5月に放送開始した『あっちこっちAぇ! 』。同月にCDデビューを果たしたAぇ! groupが全国各地を旅しながら、地元の人たちへの挨拶まわりやお手伝いを通して多くの方と交流を深めてきた。

7月12日から放送されていた石川県の旅の際、番組が1周年を迎えたことをメンバー全員でカラオケルームにてお祝いすることに。直前にサプライズで誕生日をお祝いしてもらった小島の選曲で、Aぇ! groupの人気曲「しあわせもん。」を5人で熱唱。その様子が、8月23日に放送される。

また、同日の放送では、千葉県での旅の様子もお届け。31歳の誕生日を目前に控えた末澤のために、他のメンバー4人が末澤にバレないようにアウトレットで誕生日プレゼントを購入するサプライズ企画に挑戦。その名も「サプライズバースデー！こっそりショッピング！」。

「暑さを笑いで吹き飛ばせ！モノボケショッピング！」というニセ企画でアウトレットの店員さんを笑わせるモノボケに挑む傍ら、極秘ミッションに挑戦する 。

必ずやサプライズを成功させるため、佐野は末澤を試着室に閉じ込めようと画策!? ハラハラドキドキの展開と末澤への愛が隠しきれないメンバーたちに注目だ。

さらに、8月23の放送終了後から、TELASA限定コンテンツ『ちょっとひと息、Aぇ!時間』の特別編として、メンバー5人での石垣島旅を配信開始。多忙な日々を送るAぇ! groupがちょっとひと息、石垣島でグルメやアクティビティを満喫する。

ユーグレナモールで末澤がメンバー全員分のTシャツを選んだり、海でビーチバレーを楽しんだり、5人は終始ハイテンション、正門が「めっちゃ青春やわ！」と語るほど、『あっちこっちAぇ!』らしい、ゆるい雰囲気の旅となった。

夜には、貸切ヴィラでこれまでの軌跡を振り返り、メンバーそれぞれがスマホに入った昔の写真を見せ合いながら語り合う場面も。リチャードが「そんなんあったなー！」、佐野が「エモいねぇ」と懐かしむ傍ら、「これはテレビでは出されへんからみんな（メンバー）にだけ見せるわ！」と小島がレア写真を持ち出してきて…!? いちばん近くで共に時間を過ごしてきた彼らの本音トークは、笑いあり涙ありだ。

番組情報

ABCテレビ『あっちこっちAぇ!』

08/23（土）24:55～（24:25に変更の可能性あり）

※関西ローカル

※TVerで見逃し配信あり

出演：Aぇ! group （正門良規、末澤誠也、草間リチャード敬太、小島健、佐野晶哉）

(C)ABCテレビ

