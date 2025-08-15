½ÂÃ«±ØÄ¾·ë¡ªÄ¶¹âµé¥¿¥ï¥Þ¥ó¡¢1LDK¤Î¶â³Û¤Ë¡Öº£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª¡©¡×¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¤é¡¢ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¶Ã¤
¡¡½ÂÃ«±Ø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÄ¶¹âµé¥¿¥ï¥Þ¥ó1LDK¤Î¾×·â²Á³Ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£·Ý¿Í¤é¤¬¡Ö¤¤¤Þ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡ª¡©¡×¤ÈÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤ËÆ°ÍÉ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½ÂÃ«±ØÄ¾·ë¡ª4²¯2,800Ëü±ß¤Î¹ëÅ¡¡Ê¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥ê¥Ó¥ó¥°¤â¡Ë
¡¡8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¡õßÀ²ÈÎ´°ì¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤«¤Þ¤¤¥¬¥Á¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÊª·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¡ÖÅÔÆâ¤ÎÊª·ï¤Î¤³¤È¤Ï²¶¤¬1ÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»³Æâ¤Ï¡Ö²¶¤¬·Ý¿Í³¦¤Ç°ìÈÖ¾Ü¤·¤¤¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£¥Þ¥Â¥é¥ÖÌîÅÄ¤ä¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤ÈÂÐ·è¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯11·î¤Ë´°À®¤·¤¿¡Ö¥Ö¥é¥ó¥º½ÂÃ«ºùµÖ¡×20³¬1LDK¡Ê60.95Ö¡Ë¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¡£¤³¤ÎÊª·ï¤Ï½ÂÃ«±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¡¢±«¤ÎÆü¤âÇ¨¤ì¤º¤Ë±Ø¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤·¤«¤â¿·ÃÛ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²óÅú¤ÎºÇÂç¶â³Û¤Ï»³Æâ¤Î5²¯6,900Ëü±ß¡£ÌîÅÄ¤¬2²¯7510Ëü±ß¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬2²¯2,000Ëü±ß¡¢²ÃÆ£¤¬2²¯500Ëü±ß¤ÈÂ³¤¡¢»³Æâ°Ê³°¤¬3²¯±ß¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Àµ²ò¤Ï¤Ê¤ó¤È4²¯2,800Ëü±ß¡ª¾×·â¤Î²Á³Ê¤Ë¡Öº£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª¡©¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¶õÁ°¤ÎÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢´¶³Ð¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¡£¤½¤Î¸å¤â·îÅç¤ä¤ªÂæ¾ì¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤«¤éÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¼«¾ÎÉÔÆ°»ºÄÌ¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£