◇マイナーリーグ オクラホマシティーｰアルバカーキ(日本時間15日、チカソー・ブリックタウン・ボールパーク)

ドジャースの佐々木朗希投手が、日本時間15日、3Aオクラホマシティーの一員として、ロッキーズ傘下3Aアルバカーキ戦に先発。2回0/3を投げて3失点と、予定していた3イニングを投げ切れず降板となりました。

佐々木投手は日本時間5月10日の登板を最後に、肩の不調で負傷者リスト入り。その後は軽めのキャッチボールなどでリハビリを行い、これまで3度の実戦形式の登板を行っていました。

この日は、初回から四球と二盗で無死2塁のピンチを迎えた佐々木投手。続く打者に94.5マイル（約152キロ）の直球を捉えられ、ライト前適時打で先制を許します。わずか7球で先制点を献上した佐々木投手は、その後も2アウト2塁の場面で再びライト前適時打を浴び、初回に2点を失いました。

続く2回はバントヒットと二盗で2アウト2塁のピンチを背負うも、セカンドフライに抑えて無失点。しかし、続く3回は先頭打者から連打を浴び、無死1、2塁となったところで降板。継投した2番手が3点目を失いました。

ドジャースのロバーツ監督が前日に明言していた予定の3イニングに届かず、2回0/3でマウンドを降りた佐々木投手。この日は41球を投げて被安打6、与四球1、奪三振0、3失点の内容で、最速は95.7マイル（約154キロ）でした。

メジャー1年目の今季は、ここまで8試合で1勝1敗、防御率4.72を記録しています。