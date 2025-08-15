TBS NEWS DIG Powered by JNN

µ­¼Ô
¡Ö¤­¤ç¤¦¤«¤é·§ËÜ»Ô¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿Í¤¬½ù¡¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¤­¤ç¤¦¤ÏÄ«¤«¤é»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤ª¤è¤½30¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤«¤éºî¶ÈÆâÍÆ¤äÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

·§ËÜ»Ô¤Ï¸áÁ°9¤´¤í¤Ëµ¤²¹¤¬30¡î¤òÄ¶¤¨¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï37¡î¤È´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ê¡²¬¤«¤é»²²Ã
¡Ö¡ÊÊ¡²¬¤Î¡Ëµ×Î±ÊÆ¤Ç¤â°ÊÁ°¡¢ºÒ³²¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×

ÈïºÒ¼Ô
¡Ö½÷°ì¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡£¤ªËßµÙ¤ß¤ò¤µ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×

°ìÊý¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤ÎÀî¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤Î°ÂÈÝ¤¬¤¤¤Þ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¤ª¤è¤½340¿ÍÂÖÀª¤Ç²¼Î®°ìÂÓ¤ò°ìÀÆÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£