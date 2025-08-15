Vaundy「VAWS premium」会員限定のライブハウスツアー開幕

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「VAWS premium」会員限定の生配信＆初のライブ盤CDリリースも発表！

Vaundyが、8月14日に『Vaundy VAWS premium live house tour “ART Work Studio live 001”』の大阪公演を開催した。

ドーム公演を控えるなか、会員サイト「VAWS premium」メンバーのみが応募できる超プレミアなライブは異様な熱気に包まれた。

さらに、「VAWS premium」メンバーのみが購入できる各会場のライブ盤CDのリリースも発表。

8月18日には愛知、20日には東京のライブハウスでの公演が控えており、東京公演は「VAWS premium」会員限定での一部生配信とJ-WAVE『GRAND MARQUEE』での一部オンエアも決定した。

また、11月には、18歳の想いをもとに作る新曲を、18歳世代1,000人と一緒にパフォーマンスする一度きりのステージ、NHK『18祭（フェス）』を開催。応募の締め切りも8月18日に迫っている。

番組情報

J-WAVE『GRAND MARQUEE』

08/20（水）

中継パート：18:50～19:20頃（予定）

ライブパート：19:00～19:15頃（予定）

『GRAND MARQUEE』番組サイト

https://www.j-wave.co.jp/original/grandmarquee/

Vaundy ART Work Studio Membersサイト

https://member.vaundy.jp/feature/entry

「VAWS premium」会員限定CDリリース情報はこちら

https://vaundy.jp/news/detail/10949

『18祭（フェス）』番組サイト

https://www.nhk.or.jp/18fes/

Vaundy OFFICIAL SITE

https://vaundy.jp/