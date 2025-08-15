Vaundy「VAWS premium」会員限定のライブハウスツアー開幕
■「VAWS premium」会員限定の生配信＆初のライブ盤CDリリースも発表！
Vaundyが、8月14日に『Vaundy VAWS premium live house tour “ART Work Studio live 001”』の大阪公演を開催した。
ドーム公演を控えるなか、会員サイト「VAWS premium」メンバーのみが応募できる超プレミアなライブは異様な熱気に包まれた。
さらに、「VAWS premium」メンバーのみが購入できる各会場のライブ盤CDのリリースも発表。
8月18日には愛知、20日には東京のライブハウスでの公演が控えており、東京公演は「VAWS premium」会員限定での一部生配信とJ-WAVE『GRAND MARQUEE』での一部オンエアも決定した。
また、11月には、18歳の想いをもとに作る新曲を、18歳世代1,000人と一緒にパフォーマンスする一度きりのステージ、NHK『18祭（フェス）』を開催。応募の締め切りも8月18日に迫っている。
PHOTO BY 日吉“JP”純平 ※ライブ写真
番組情報
J-WAVE『GRAND MARQUEE』
08/20（水）
中継パート：18:50～19:20頃（予定）
ライブパート：19:00～19:15頃（予定）
『GRAND MARQUEE』番組サイト
https://www.j-wave.co.jp/original/grandmarquee/
Vaundy ART Work Studio Membersサイト
https://member.vaundy.jp/feature/entry
「VAWS premium」会員限定CDリリース情報はこちら
https://vaundy.jp/news/detail/10949
『18祭（フェス）』番組サイト
https://www.nhk.or.jp/18fes/
Vaundy OFFICIAL SITE
https://vaundy.jp/