日経225先物は11時30分時点、前日比390円高の4万3010円（+0.91％）前後で推移。寄り付きは4万2770円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万2845円）にサヤ寄せする形から、やや買いが先行して始まった。現物の寄り付き直後に4万2960円まで買われたが、4万3000円接近で上値を抑えられる形になり、買い一巡後は4万2730円と寄り付きの価格を下回る場面もあった。ただし、中盤にかけて再びロングが入る形で上げ幅を広げると、終盤にかけて4万3050円まで買われた。



日経225先物は朝方こそ、4万3000円接近で上値を抑えられていたが、終盤にかけての切り返しによって4万3000円台を回復してきた。ボリンジャーバンドの+2σが4万3150円辺りに位置しているため、同水準を捉えてくるかが注目される。同バンドが抵抗となるようだと戻り待ち狙いのショートが入りやすくなる半面、明確に上抜けてくるとショートカバーの動きが強まるだろう。



NT倍率は先物中心限月で13.94倍に上昇した。低下して始まり、一時13.93倍まで下げる場面もみられたが、その後は終盤にかけて切り返す形となり、25日移動平均線（13.94倍）を捉えてきた。同線を上抜けてくるようだと、NTショートを巻き戻す動きに向かわせそうだ。



