これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、岩船地域と新発田地域に大雨・洪水警報が出ています。

村上市・新発田市・胎内市には【土砂災害警戒情報】が発表されていましたが、村上市は解除されました。土砂災害に厳重な警戒が必要です。また、中越や下越の一部に大雨注意報、県内全域にカミナリ注意報が出ています。



◆15日(金)これからの天気

日も差しますが、雲が広がりやすいでしょう。雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨の降るところがあり、下越を中心に大雨となるところがある見込みです。降水確率は、6時にかけて午後40%以上のところが多くなっています。



◆15日(金)予想最高気温

最高気温は、29～33℃の予想です。新潟市では14日(木)より4℃低いでしょう。平年と比べると、同じくらいかやや低いところが多くなりそうです。