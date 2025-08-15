＜40・50代＞にオススメ！“SNSで大バズり”な超優秀【夏のコスメ・ケア用品】♡

夏の外歩きは、日差しと暑さのダブルパンチ。そこで今回は、SNSで話題になったという「夏のコスメ・ケア用品」をピックアップしてみました。どちらも手軽に使えて、持ち運びもしやすいのが魅力。清潔感やお肌のくすみなど、40・50代のお悩みも解消してくれそうなアイテムなので、ぜひチェックしてみてください。

爽快ミストで涼感チャージ

【無印良品】「ひんやりボディミスト エクストラクール」\990（税込）

最初にご紹介するのは、肌にシュッと吹きかけて軽くなじませるだけで、清涼感が広がる【無印良品】のボディミスト。@ftn_picsレポーターKaori.Fさんによると、「昨年夏、X（旧Twitter）を中心に話題を集め、“持ち歩けるエアコン”としてバズを巻き起こしました」、「その人気は今シーズンも加速中！」とのこと。清潔感に気を配りたいミドル世代なら、気になる人も多いのではないでしょうか。

爽やかな香りでリフレッシュ！

レポーターKaori.Fさんによると、「スプレーした瞬間、鼻にすっと抜けるメントールの香り」、「その後はシトラスミントのような爽やかな香り」なのだそうで、リフレッシュにも使いやすそうな無印良品のボディミスト。写真を見ると分かるように、持ち運びやすそうなサイズ感かつ、ストッパー付きなところも嬉しいポイント。通勤前や外出の直前にワンプッシュするだけでなく、歩いている途中にも使えそう。

人気再燃のロングセラーアイテム

【セザンヌ】「ウルトラカバーUVパクト」\880（税込）

続いてご紹介するのは、【セザンヌ】のUVカット機能付きパウダーファンデーションです。レポーターKaori.Fさん曰く、「もともとロングセラーだった名品が、2019年にリニューアル」、「『焼かないためにはこれ』とSNSで再評価され、人気が再燃」とのこと。公式サイトにも「SPF50+・PA++++」との記載があり、日焼け止め効果に期待が持てそうです。淡いピンクのケースもキュートで、見ているだけでもメイクするのが楽しみになるかも。

塗る前後の違いがはっきりわかる仕上がり！

気になるビフォアフ写真がこちら！ レポーターKaori.Fさんによると、「すっとのびて、毛穴やくすみをふんわりカバー。まるでフィルターをかけたように肌の粗を自然にぼかしてくれて、厚塗り感のないほわっとマットな仕上がり」なのだそう。毛穴や色ムラのある手の甲の肌も、アフターではソフトフォーカスがかかったように、するんとキレイに映っています。肌の悩みが多くなるミドル世代は、ぜひチェックしてみてください。

