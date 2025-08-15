ONE N’ ONLY、メジャーデビュー後初のアルバム『AMAZONIA』リリース決定
ダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLY（通称：ワンエン）が、メジャーデビュー後初となるアルバム『AMAZONIA』（アマゾニア）を11月26日リリースすることが15日、発表された。
【ライブソロ写真】キュート！ほっぺに指をくっつけ笑顔のREI
ONE N’ ONLYは、TikTokフォロワー数日本人男性音楽アーティスト1位となる570万人超えのフォロワーを持ち、今年5月にユニバーサルミュージック／Polydor Recordsより全世界メジャーデビューを果たした。同月に開催された目標の舞台・日本武道館公演では、1万3000人を動員した。
アルバムタイトル『AMAZONIA』は、ONE N’ ONLYのアイデンティティを表現。南米のカルチャーを取り入れた唯一無二の音楽性をさまざまなアプローチで体現した楽曲が詰め込まれている。全5形態の発売となり、初回限定盤A・初回限定盤Bには今回のアルバム制作に密着した特典映像やフォトブックを封入。さらに、SWAG（ファンクラブ）限定盤・UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤それぞれには、特典として限定グッズが付いてくる豪華仕様となっている。
また、同グループは9月20日の仙台サンプラザホールを皮切りに東京、大阪、福岡、愛知を回る「LIVE TOUR 2025『LUMINA』」を開催予定。ファイナルの11月29日、30日の神奈川・ぴあアリーナMMは自身最大規模のワンマンライブとなる。
