夏のビズシーンにピッタリ！軽くて動きやすく機能的、おまけに着回し力も抜群な「TECHLIGHT-T半袖シャツ」

クールビズが推奨され、ラフなビジカジスタイルもOKという企業も増えています。それでも真夏の酷暑は、どうにも乗り切れそうにない…。

そんなビジネスパーソンを救うべく生まれたのが、AOKIが展開する「ORIHICA（オリヒカ）」の高機能Tシャツ「TECHLIGHT-T 半袖シャツ」（4389円）。機能性素材「TEXBRID」を採用し、高い伸縮性と軽量性で暑い夏にぴったりの軽やかな着心地を実現します。

TEXBRIDは、繊維事業などを手掛ける蝶理が開発した高伸縮機能糸。バネ状の分子構造によって体の動きに合わせて伸び縮みし、自然なフィット感を実現します。軽量性にも優れているため、長時間着ても快適です。

また、形状回復性が高く、型崩れがしにくいのも特長。さらに、自宅の洗濯機で洗えるイージーケア仕様です。

「TECHLIGHT-T 半袖シャツ」は、汎用性の高いクルーネックタイプを採用。幅広いコーディネートに合わせやすいシンプルなデザインです。

左胸にはポケットを備え、実用性もプラス。さらに消臭機能付きで、汗のニオイが気になる夏場も安心して着られます。

一枚で着ても様になり、ジャケットのインナーとしても活躍。優れた伸縮性でアクティブなシーンにも対応し、オン・オフ問わず使える万能な一枚です。

サイズはS〜3L、カラーは白、黒、茶の着回しやすい3色展開。高機能ウェアながらアンダー5000円というコスパの良さも魅力です。

タフで着心地が良く、春から秋まで長く活躍する一枚。手に入れれば、きっと出番が多くなるはずです。

