ジュンスカ宮田和弥、ユニコーン川西幸一らによるバンド・ジェット機の全作品がサブスク解禁
JUN SKY WALKER(S)のボーカル・宮田和弥を中心に結成されたロックバンド・ジェット機がリリースしたシングル3作とアルバム5作が、23日より各種サブスクリプションサービスで一挙配信されることが決定した。
配信対象となるのは、アルバム『JET’S FACTORY』『JETOY’S LAND』『vividpop』『MUST』『BEST』と、シングル「Fly high／命果てるまで」「crayon」「FULL SWING」の全8作品。さらに同日午前0時からは、「赤いヒヨコ」「シャイニングライト」「Fly high」「FULL SWING」「サンドウィッチ」「Swing」「crayon」のミュージックビデオ7本が、トイズファクトリー公式YouTubeチャンネルで公開される。
ジェット機は、宮田のほか、ユニコーンの川西幸一（ドラム）、akkin（ギター／ex.ハートバザール）、野田タロウ（ベース／ジャイアントステップ）による4人組ロックバンド。2004年にメジャーデビューし、09年7月の解散まで活動した。
また、26年2月1日には、宮田の還暦を祝う『宮田和弥還暦 LIVE “60’s Flight”』が東京・渋谷Spotify O-EASTで開催され、JUN SKY WALKER(S)とジェット機による対バンライブが実現する。チケットの一般発売は8月23日午前10時から、イープラスで受付開始となる。
