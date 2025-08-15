²ÏÀîÉß¤Ë½÷À°äÂÎ °¦ÃÎ¤Î¼«Âð¤«¤é1¿Í¤Ç±¿Å¾¤·´ôÉìÆþ¤ê¤« Èï³²¼Ô¤ÎÉ×¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊŽ¢¿´Åö¤¿¤ê¤Ê¤¤Ž£ ´ôÉì¡¦ËÜÁã»Ô
´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤Ë½÷À¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË½÷2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç»ö·ïÄ¾Á°¡¢½÷À¤¬°¦ÃÎ¸©¤Î¼«Âð¤«¤é1¿Í¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¡¢´ôÉì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤µÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡¢´ôÉì»Ô¤ÎÎ©²Ö¹ÀÆóÍÆµ¿¼Ô(54)¤È¿À¸¶Èþ´õÍÆµ¿¼Ô(35)¤Ï¡¢º£·î7Æü¡¢ËÜÁã»Ô¤Î²ÏÀîÉß¤Ë°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤ÎÎ©Ìî·Ã»Ò¤µ¤ó(53)¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢Î©Ìî¤µ¤ó¤¬¾ï³ê»Ô¤Î¼«Âð¤«¤é1¿Í¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ´ôÉì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢2¿Í¤È¹çÎ®¤·°ä´þ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤¤¤º¤ì¤âÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©Ìî¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï´ôÉì¸©·Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Î©Ìî¤µ¤ó¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï2¿Í¤¬Î©Ìî¤µ¤ó¤Î»¦³²¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£