Aぇ! group、末澤誠也へ愛あふれるバースデーサプライズ 5人の石垣島旅も配信へ「めっちゃ青春やわ！」
5人組グループ・Aぇ！groupが出演する23日放送のABCテレビ『あっちこっちAぇ!』（深 0：55※深夜0：25に変更の可能性あり※関西ローカル、TVerで見逃し配信あり）は、末澤誠也に4人がバースデーサプライズを実施。さらに番組1周年を祝してメンバー全員でカラオケ熱唱する模様を届ける。
【写真】ほぼプライベート!?石垣島を楽しむAぇ! group
2024年5月に放送開始した番組では、同月にCDデビューを果たしたAぇ! groupが全国各地を旅しながら、地元の人たちへのあいさつまわりやお手伝いを通して多くの人と交流を深めてきた。7月12日から放送されていた石川県の旅の際、番組が1周年を迎えたことをメンバー全員でカラオケルームにてお祝いすることに。直前にサプライズで誕生日をお祝いしてもらった小島健の選曲で、Aぇ! groupの人気曲「しあわせもん。」を5人で熱唱する。
さらに、千葉での旅では、31歳の誕生日を目前に控えた末澤のために、他のメンバー4人が末澤にバレないようにアウトレットで誕生日プレゼントを購入するサプライズ企画に挑戦する。その名も「サプライズバースデー！こっそりショッピング！」。
「暑さを笑いで吹き飛ばせ！モノボケショッピング！」というニセ企画でアウトレットの店員さんを笑わせるモノボケに挑む傍ら、極秘ミッションに挑戦。必ずやサプライズを成功させるため、佐野晶哉は末澤を試着室に閉じ込めようと画策（!?）ハラハラドキドキの展開と末澤への愛が隠しきれないメンバーたちに注目だ。
23日の放送終了後から、TELASA限定コンテンツ「ちょっとひと息、Aぇ!時間」の特別編として、メンバー5人での石垣島旅を配信開始。多忙な日々を送るAぇ! groupがちょっとひと息、石垣島でグルメやアクティビティを満喫する。ユーグレナモールで末澤がメンバー全員分のTシャツを選んだり、海でビーチバレーを楽しんだり、5人は終始ハイテンション。正門良規が「めっちゃ青春やわ！」と語るほどの充実の旅となった。
夜には、貸切ヴィラでこれまでの軌跡を振り返り、メンバーそれぞれがスマホに入った昔の写真を見せ合いながら語り合う場面も。草間リチャード敬太が「そんなんあったなー！」、佐野が「エモいねぇ」と懐かしむ傍ら、「これはテレビでは出されへんからみんな（メンバー）にだけ見せるわ！」と小島がレア写真を持ち出してきて…。一番近くで共に時間を過ごしてきた彼らの本音トークは、笑いあり涙あり。メンバーの素顔が詰まった旅となる。
【写真】ほぼプライベート!?石垣島を楽しむAぇ! group
2024年5月に放送開始した番組では、同月にCDデビューを果たしたAぇ! groupが全国各地を旅しながら、地元の人たちへのあいさつまわりやお手伝いを通して多くの人と交流を深めてきた。7月12日から放送されていた石川県の旅の際、番組が1周年を迎えたことをメンバー全員でカラオケルームにてお祝いすることに。直前にサプライズで誕生日をお祝いしてもらった小島健の選曲で、Aぇ! groupの人気曲「しあわせもん。」を5人で熱唱する。
「暑さを笑いで吹き飛ばせ！モノボケショッピング！」というニセ企画でアウトレットの店員さんを笑わせるモノボケに挑む傍ら、極秘ミッションに挑戦。必ずやサプライズを成功させるため、佐野晶哉は末澤を試着室に閉じ込めようと画策（!?）ハラハラドキドキの展開と末澤への愛が隠しきれないメンバーたちに注目だ。
23日の放送終了後から、TELASA限定コンテンツ「ちょっとひと息、Aぇ!時間」の特別編として、メンバー5人での石垣島旅を配信開始。多忙な日々を送るAぇ! groupがちょっとひと息、石垣島でグルメやアクティビティを満喫する。ユーグレナモールで末澤がメンバー全員分のTシャツを選んだり、海でビーチバレーを楽しんだり、5人は終始ハイテンション。正門良規が「めっちゃ青春やわ！」と語るほどの充実の旅となった。
夜には、貸切ヴィラでこれまでの軌跡を振り返り、メンバーそれぞれがスマホに入った昔の写真を見せ合いながら語り合う場面も。草間リチャード敬太が「そんなんあったなー！」、佐野が「エモいねぇ」と懐かしむ傍ら、「これはテレビでは出されへんからみんな（メンバー）にだけ見せるわ！」と小島がレア写真を持ち出してきて…。一番近くで共に時間を過ごしてきた彼らの本音トークは、笑いあり涙あり。メンバーの素顔が詰まった旅となる。