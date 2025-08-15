ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤¬¡Ö¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡×¤òºÂÆ¬£²Ç¯ÌÜ¤È¤·¤ÆÎ¨¤¤¤ë¡¡Àµ·î¤Î¹±Îã¶½¹Ô½Ð±é¼ÔÈ¯É½
¼ã¼êÃæ¿´¤Î¹±Îã¶½¹Ô¡Ö¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡×¡Ê26Ç¯1·î2¡Á26Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¸ø²ñÆ²¡Ë¤Ë¡¢ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡¢»ÔÀîÃËÆÒ¡¢ÃæÂ¼è±¶Ì¡¢»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢Èø¾åº¸¶á¡¢ÃæÂ¼Äá¾¾¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£14Æü¡¢¾¾ÃÝ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡×¤Ï¡¢¤Ï40Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÀõÁð¤ÎÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¼ê¤¬Âç¤¤ÊÌò¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÎÉñ´ì¤Î·Ý¤ÎÅÁ¾µ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤«¤é¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
25Ç¯¤Ë½Ð±é¼Ô¤¬°ì¿·¤µ¤ì¡¢¶¶Ç·½õ¤¬ºÂÆ¬¤Ë¡£26Ç¯¤ÏºÂÆ¬2Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Æ°ìºÂ¤òÎ¨¤¤¤ë¡£