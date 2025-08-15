乃木坂46岩本蓮加＆冨里奈央、“インドア派コンビ”で初旅へ オーディション時のまさかの共通点も判明【乃木坂、逃避行。SEASON3】
アイドルグループ・乃木坂46のメンバーが2人1組で1泊2日の旅をするドキュメントバラエティー『乃木坂、逃避行。SEASON3』＃7が、15日から映像配信サービス「Lemino」で独占配信される。今回は3期生・岩本蓮加（21）＆5期生・冨里奈央（18）の逃避行の前編を届ける。以下、ネタバレを含みます。
【写真】インパクト抜群のカチューシャを着ける岩本蓮加、冨里奈央
今回の旅の舞台は兵庫県。普段はインドア派で“休みがあっても基本は家にいる”という2人だが、冨里はメンバーと旅行に行くこと自体が初めてだと明かす。「最近、なんかずっと一緒にいる」と語る2人は、何気なく冨里が岩本のものまねを始めるなど、距離の近さが自然と伝わってくる。
冒頭から岩本は、冨里がトートバッグ一つで今回の逃避行に来たことに「衝撃的（笑）」と荷物の少なさにびっくり。「この間の北海道（ツアー）の時も、私はリュックで行ったんですけど…周り見たらみんなキャリーケースで…（笑）」と話す冨里に、「当たり前でしょ！（笑）」と岩本が即座にツッコみ、笑いながら仲良く旅のスタートを切った。
まず向かったのは道の駅。ハンバーガーに豪快にかぶりつく冨里を、岩本が微笑ましく撮影する姿も。さらに宿で食べる用のお菓子を買いに物産館へ寄ると、「どれにする？」とテンションが上がりっぱなしでお菓子を爆買い。ついでに気になった「しらすソフト」にもチャレンジし、2人は自由気ままにグルメを堪能した。
次に訪れたのは、淡路島公園内にある、アニメ×テクノロジー×自然をテーマにしたテーマパーク「ニジゲンノモリ」。ここでは冨里がキングギドラ、岩本がゴジラのカチューシャを購入し、ゴジラエリアへ。「怖かったけど楽しかった！」と語るのは、巨大な“ゴジラ”の口の中に吸い込まれていくジップライン体験。さらに素焼きのゴジラに色塗りするワークショップにも参加。そこでは、乃木坂46のオーディションを受けた理由についても語られる。
冨里は「白石麻衣さんが『過去いろんなことがあったけど、乃木坂46に入って変われた』と言っていた動画を見たことがきっかけ」と明かし、「パパが受かったらスマホを買ってあげるって言われた」とほっこりエピソードも。一方の岩本も「私も受かったらiPhone買ってあげるって言われて（笑）」と母からオーディションを勧められたと明かし、まさかの共通点も判明した。
続いて向かったのは「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」。ふたば幼稚園バスでは、冨里が「れんかちゃん、おはよ〜 今日も幼稚園一緒だね〜」と完全に幼稚園児になりきり、岩本も思わず苦笑い。
さらに、冨里が「やってみたい」と熱望していた「激臭！ひろしの靴下チャレンジ」にも挑戦…するはずが、入口に立った瞬間、「待って！めっちゃ臭いです！」と叫び、そのままギブアップ。あまりの臭さに、まさかの入場前リタイアという結末に。
夕方には、オーシャンビューの宿へ到着。プール付きの豪華すぎる部屋に、2人とも「最高かも！」とテンション最高潮。さらに、前回の旅人である久保史緒里＆井上和からのサプライズ土産も部屋に届いており、大喜びしていた。
夕食はテラスでのBBQ。「うますぎる〜」「完璧すぎるわ」と言いながら、夕日が差し込むエモい雰囲気の中、2人だけの特別なディナーを満喫した。普段は休みの日も「ずっと家にいる」と語る2人にとって、今回の“逃避行”は特別なものになった様子。まったりとした空気感で、2人の素のやりとりが見られる1日目となった。
【写真】インパクト抜群のカチューシャを着ける岩本蓮加、冨里奈央
今回の旅の舞台は兵庫県。普段はインドア派で“休みがあっても基本は家にいる”という2人だが、冨里はメンバーと旅行に行くこと自体が初めてだと明かす。「最近、なんかずっと一緒にいる」と語る2人は、何気なく冨里が岩本のものまねを始めるなど、距離の近さが自然と伝わってくる。
まず向かったのは道の駅。ハンバーガーに豪快にかぶりつく冨里を、岩本が微笑ましく撮影する姿も。さらに宿で食べる用のお菓子を買いに物産館へ寄ると、「どれにする？」とテンションが上がりっぱなしでお菓子を爆買い。ついでに気になった「しらすソフト」にもチャレンジし、2人は自由気ままにグルメを堪能した。
次に訪れたのは、淡路島公園内にある、アニメ×テクノロジー×自然をテーマにしたテーマパーク「ニジゲンノモリ」。ここでは冨里がキングギドラ、岩本がゴジラのカチューシャを購入し、ゴジラエリアへ。「怖かったけど楽しかった！」と語るのは、巨大な“ゴジラ”の口の中に吸い込まれていくジップライン体験。さらに素焼きのゴジラに色塗りするワークショップにも参加。そこでは、乃木坂46のオーディションを受けた理由についても語られる。
冨里は「白石麻衣さんが『過去いろんなことがあったけど、乃木坂46に入って変われた』と言っていた動画を見たことがきっかけ」と明かし、「パパが受かったらスマホを買ってあげるって言われた」とほっこりエピソードも。一方の岩本も「私も受かったらiPhone買ってあげるって言われて（笑）」と母からオーディションを勧められたと明かし、まさかの共通点も判明した。
続いて向かったのは「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」。ふたば幼稚園バスでは、冨里が「れんかちゃん、おはよ〜 今日も幼稚園一緒だね〜」と完全に幼稚園児になりきり、岩本も思わず苦笑い。
さらに、冨里が「やってみたい」と熱望していた「激臭！ひろしの靴下チャレンジ」にも挑戦…するはずが、入口に立った瞬間、「待って！めっちゃ臭いです！」と叫び、そのままギブアップ。あまりの臭さに、まさかの入場前リタイアという結末に。
夕方には、オーシャンビューの宿へ到着。プール付きの豪華すぎる部屋に、2人とも「最高かも！」とテンション最高潮。さらに、前回の旅人である久保史緒里＆井上和からのサプライズ土産も部屋に届いており、大喜びしていた。
夕食はテラスでのBBQ。「うますぎる〜」「完璧すぎるわ」と言いながら、夕日が差し込むエモい雰囲気の中、2人だけの特別なディナーを満喫した。普段は休みの日も「ずっと家にいる」と語る2人にとって、今回の“逃避行”は特別なものになった様子。まったりとした空気感で、2人の素のやりとりが見られる1日目となった。