¥Æ¥ì¥Ó¶âÂôNEWS

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´7Ëç)

2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄÌ¾ï³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö²­ÇÈÂçµùº×¤ê¡×¤¬15Æü¡¢ÀÐÀî¸©·ê¿åÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢³¤¤Ø¤ÈÃ´¤®¤À¤µ¤ì¤¿¥­¥ê¥³¤¬Í¦ÁÔ¤ÊÍðÉñ¤ò·«¤ê¹­¤²¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤»～¤Î ¤½¤ê¤ã¡ª¥ä¥Ã¥µ¥¤¥ä¥Ã¥µ¥¤¥ä¥Ã¥µ¥¤¡×

Âçµù¤È³¤¤Î°ÂÁ´¤ò´ê¤¤·ê¿åÄ®¤Î²­ÇÈÃÏ¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö²­ÇÈÂçµùº×¤ê¡×¡£

µîÇ¯¤ÏÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥­¥ê¥³¤Î½ä¹Ô¤Ï¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤·¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄÌ¾ï³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º×¤ê2ÆüÌÜ¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Å«¤Î¹ç¿Þ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥­¥ê¥³¤¬³¤¤Ø¤ÈÃ´¤®¤À¤µ¤ì¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢Í¦ÁÔ¤ÊÍðÉñ¤ò·«¤ê¹­¤²¤Þ¤·¤¿¡£

·ê¿åÄ®²­ÇÈ¶èÄ¹¡¦ÉÍÌî ±É¼£¤µ¤ó¡§
¡ÖÃÏ°è¤¬ÃÏ¿Ì¤È¤«ºÒ³²¤È¤«¤ÇÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¤ä¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¸µµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×

¶áÇ¯¤Ï²áÁÂ²½¤Ë¤è¤êÃ´¤®¼êÉÔÂ­¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³ØÀ¸¤â»²²Ã¤·º×¤ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢µù»ÕÄ®¤Ë°ÒÀª¤Î¤¤¤¤³Ý¤±À¼¤¬¶Á¤­¤Þ¤·¤¿¡£