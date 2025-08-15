こういうの待ってたーーーッッ！【スタバ】朝食にピッタリ◎「新作フード」

サクッと食べたい朝食や軽めのランチにぴったりな【スターバックス】のサンドイッチ。チキンやハム、ソーセージを使ったボリューム感のあるものから、野菜たっぷりで軽やかに食べられるものまで種類もさまざまです。そこで今回は、新たに仲間入りした「新作フード」をチェックしてみましょう。

カラフルな見た目が食欲をそそる

オレンジやグリーンの鮮やかな色合いが特徴的な「メキシカンアボカド サラダラップ」。公式サイトによると、アボカド・チキン・メキシカンサラダ・チリコンカン・レタスを包んでいるそうなので、見た目以上に具沢山になっていますよ。チキンにはメキシコ料理で定番のサルサソースを和えており、ピリッとした辛さでますます食欲がアップしそうです。

毎朝食べたいベーシックなサンドイッチ

何枚も重ねられた薄切りハムの断面が上品な「ハム & チーズ 石窯カンパーニュサンド」。ハム・チーズ・レタスの組み合わせは、王道の朝食メニューらしく毎日でも食べたくなる味わいに仕上がっていそうです。@j.u_u.n__starbucksさんによると、温めることによってパンは香ばしく、チーズはとろけて「より一層おいしい」と感じられるんだとか。

暑さで食欲がないときも、シンプルな具材で手軽に食べられる【スターバックス】の「新作フード」はおすすめ。野菜たっぷりのほどよい食べ応えで、1日のスタートも軽やかに切れそうです。朝食に悩んだら、ぜひ一度味わってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる