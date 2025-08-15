【ソウル＝依田和彩】韓国の李在明（イジェミョン）大統領は１５日、ソウルで行われた日本統治からの解放記念日「光復節」の式典で演説した。

日韓関係について「過去を直視し、未来に進む知恵を発揮しなければならない時だ」と述べ、両国の関係発展に意欲を示した。

６月に大統領に就任した李氏が光復節の式典で演説するのは初めて。日本について「庭を一緒に使う隣人であり、経済発展において切り離せない重要なパートナーだ」と述べ、協力を呼びかけた。

李氏は２３〜２４日には初めて日本を訪問し、石破首相と会談する予定だ。演説では、首脳間の相互訪問「シャトル外交」を通じて「頻繁に会って率直に話し合いながら、日本と未来志向的な共生、協力の道を模索する」と強調した。

一方、日韓間の歴史問題を巡っては、日本政府に対して「過去のつらい歴史を直視し、両国間の信頼が損なわれることがないよう努力してくれるものと期待する」と要求した。韓国国内で歴史問題を巡り、日本の謝罪を求める声が根強いことが念頭にあるとみられる。

個別の歴史問題に具体的には踏み込まなかったが、元慰安婦らを念頭に「私たちのそばには依然として過去の問題で苦しむ方々がいる」と述べた。「過酷な日本植民地支配に対抗しながらも、いつかは両国が真の隣人になれるという希望を捨てなかった先人たちの思いを引き継いでいかなければならない」とも語った。

北朝鮮との関係については、「今後も緊張緩和と信頼回復のための措置を一貫してとっていく」と強調し、「北朝鮮側が（韓国側に）応えてくれることを期待する」と述べた。