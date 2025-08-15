¡Ö¥«¥¤¤ò·Ú»ë¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×ÇØ¿å¤Î¿Ø¤ÇÄ©¤àÄ«ÁÒ³¤¤ÎºÆµ¯Àï¤Ë¸½UFC²¦¼Ô¤¬¡ÈÈÖ¶¸¤ï¤»¡É¤òÍ½Â¬¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¤òÀ©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×
¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éâË¤ß¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤¿Ä«ÁÒ(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î16Æü¡¢ÊÆ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁí¹ç³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ØUFC¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖUFC319¡×¤Î¥Õ¥é¥¤µé¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢Ä«ÁÒ³¤¡ÊJTT¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ«ÁÒ³¤¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î°ìËÜÉé¤±¡¡UFC²¦¼Ô¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Î¹Ê¤áÍî¤È¤·¥·¡¼¥ó
¡¡¤¤¤¶ºÆµ¯Àï¤ËÄ©¤à¡£ºòÇ¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖUFC310¡×¤ÇÇ°´ê¤ÎUFC¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä«ÁÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¦¼Ô¥¢¥ì¥·¥ã¥ó¥É¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤º¤Ë2²ó°ìËÜÉé¤±¡£¤¤¤¤Ê¤êÁÈ¤Þ¤ì¤¿²¦ºÂÀï¤ÇÎÏ¤Ê¤¯ÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤¤¤¿¶þ¿«Åª¤Ê´°ÇÔ·à¤«¤éÌó8¤«·î¡£2ÀïÌÜ¤Ë¤·¤ÆÇØ¿å¤Î¿Ø¤ÇÎ×¤àÄ«ÁÒ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï2012Ç¯¤«¤éUFC¤ÇÀï¤¦38ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢Â¿ºÌ¤ÊÁÈµ»¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¸½²¦¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢·è¤·¤ÆÉî¤ì¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¡¡ÇÔÀï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¤¤¤«¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÄ«ÁÒ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£UFC¤Î¸½À¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥ô¥©¥ë¥«¥Î¥Õ¥¹¥¡¼¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤¥«¡¼¥É¤À¡£¥«¥¤¡¦¥¢¥µ¥¯¥é¤ò·Ú»ë¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤¬Í¥°Ì¤È¸«¤ëÀ¤´Ö¤Î²¼ÇÏÉ¾¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï´ÊÃ±¤ËÀï¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥«¥¤¤¬¹¶·âÅª¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¿¤é¡¢Èà¡Ê¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Ï¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡£µÕ¤Ë¥«¥¤¤ò¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¡ÊÈÖ¶¸¤ï¤»¡Ë¤Ïµ¯¤³¤ê¤¨¤ë¤è¡×
¡¡É´ÀïÏ£Ëá¤Î²¦¼Ô¤¬ÈÖ¶¸¤ï¤»¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤¦¤À¡£
¡Ö¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤¬¤É¤¦¤Ë¤«¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤ò·è¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤·¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥¤¤¬¥é¥¦¥ó¥É¤òÀ©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£¤«¤Ê¤ê½Â¤¤¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡£²¶¤Ï¥«¥¤¤ËÅÒ¤±¤ë¤è¡£¤¿¤À¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢²¶¤¬¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡£²¶¤Ï¤³¤³¤Ç¤ÎÈÖ¶¸¤ï¤»¤â½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¤½¤ì¤À¤±¤Îµ»ÎÌ¤Ï¥«¥¤¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥ô¥©¥ë¥«¥Î¥Õ¥¹¥¡¼¤ÎÆÉ¤ß¤ÏÅö¤¿¤ë¤Î¤«¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î13Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡Öº£¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿Ä«ÁÒ¤¬¤¤¤«¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
