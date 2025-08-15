Ìë¤Ë¤·¤«ºé¤«¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤²Ö¡¹¤ò´Õ¾Þ¡ª ¡ØÌë¤Î¿¢Êª±à¡Ù¡¡8·î16Æü¤«¤é¡Ú¹âÃÎ¡Û
Ìë¤Ë¤·¤«ºé¤«¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤²Ö¡¹¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡ÖÌë¤Î¿¢Êª±à¡×¤¬8·î16Æü¤«¤é¡¢¹âÃÎ¸©Î©ËÒÌî¿¢Êª±à¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¸©Î©ËÒÌî¿¢Êª±à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÌë¤Î¿¢Êª±à¡×¤Ï¡¢16Æü¤È17Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Ìë¤Ë³«±à¤·¤ÆÌë¤Ë¤·¤«ºé¤«¤Ê¤¤²Ö¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¤½¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿²¹¼¼¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤ä±âÈþÂçÅç¤Ê¤É¤Ë¼«À¸¤¹¤ë¥µ¥¬¥ê¥Ð¥Ê¤ÎÇò¤¯²ÚÎï¤Ê²Ö¤ä¡¢¹â¤µ12¥áー¥È¥ë¤â¤¢¤ëÇ®ÂÓ¿¢Êª¥¶ー¥Ð¥ª¥Ð¥Ö¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÒÌî¿¢Êª±à¡¦Ã°±©À¿°ì¤µ¤ó
¡ÖÌë¤Î¿¢Êª±à¤Ç¤ÏÌë¤Ë²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤ê¹á¤ê¤òÊü¤Ä¿¢Êª¤ò¿ôÂ¿¤¯Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿¢Êª¤ÎÌë¤Ë¤À¤±¼¨¤¹ÆÃÀ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ»¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¿¢Êª±à¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÌë¤Î¿¢Êª±à¡×¤Ï¡¢16Æü¤È17Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¸á¸å5»þ¤«¤é9»þ¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£