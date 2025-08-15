¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ì¤Ð²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¨¤ë¡×Éã¿Æ¤¬¸½¾ì¤ÇÄÉÅé¡¡¿Æ»Ò£³¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬Ã«»Ô¤ÎÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤«¤é£´Ç¯¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¤ªËß¤Çµ¢¾ÊÃæ¤À¤Ã¤¿¿Æ»Ò3¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¬Ã«»Ô¤ÎÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤«¤é15Æü¤Ç4Ç¯¡£¸½¾ì¤Ë¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ÎÉã¿Æ¤Ê¤É¤¬ÄÉÅé¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚÀÐÎ®¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¸áÁ°5»þ15Ê¬¡£²¬Ã«»Ô¤Î¸½¾ì¤Ë¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²3¿Í¤òÅé¤àÉã¿Æ¡¢´¬Þ¼Ã£Ìé¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤È»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿´¬Þ¼Ã£Ìé¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡Ê²ÈÂ²¤Ë¡Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡×
4Ç¯Á°¤Î2021Ç¯8·î15ÆüÁáÄ«¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ¢»³¤ÎÅÚº½¤¬½»Âð¤òÄ¾·â¤·¡¢¤ªËß¤Çµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿´¬Þ¼¤µ¤ó¤ÎºÊ¤È»Ò¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´¬Þ¼Ã£Ìé¤µ¤ó
¡Ö¡Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢µ¯¤¤¿¤È¤¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡×
15Æü¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Î³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤â¸½¾ì¤òË¬¤ì¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£