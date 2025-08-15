ハワイ在住→親子で沖縄留学中の吉川ひなの、子どもたちと海遊び「可愛らしい後ろ姿」「景色が綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/08/15】モデルの吉川ひなのが8月15日、自身のInstagramを更新。沖縄で子どもたちと過ごす様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】沖縄留学中・美人モデル、子どもたちの写真公開
吉川は「なんだかメンタルズタボロで、気付けばなんにも投稿していなかった」と心境を率直に明かしながらも、「子どもたちはいつも元気いっぱいだから大変なときもあるけど救われてもいる」と子どもたちへの思いを綴った。「子どもたちに泳ぎや素潜りを教えたり海に入ると癒される」と、沖縄の美しい海で子どもたちと過ごす穏やかな時間を披露している。
この投稿に、ファンからは「子どもたちが元気の源」「癒される風景」「素敵な時間」「応援してます」「景色が綺麗」「可愛らしい後ろ姿」といったコメントが寄せられている。
吉川は1999年2月にミュージシャン・IZAMと結婚するも、同年9月に離婚。その後、2011年9月に一般男性との再婚を発表し、2012年3月に第1子長女、2018年に第2子長男、2021年に第3子次女を出産した。なお、2024年11月には自身のInstagramを通じて、一般男性とは「夫婦という在り方を見直し、これまでとは違う新しい家族の形を目指すことにしました」と報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆吉川ひなの、子どもたちと海へ
