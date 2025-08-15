ハイヒール・モモコ、イケメン次男顔出し GLAY・TAKURO＆岩堀せり一家とLAでの食事ショット公開
【モデルプレス＝2025/08/15】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが8月15日、自身のInstagramを更新。ラスベガスでロックバンドのGLAYのギタリスト・TAKUROと岩堀せり一家との食事会の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ハイヒール・モモコ、次男・TAKURO・岩堀せりが写った豪華食事ショット
9日の投稿で米・ラスベガス在住の次男・政之助さんに会うためにアメリカに訪れたことを明かしていたモモコは「ロサンゼルス1日目は、GLAYのTAKUROさん、セリちゃん一家とベニスビーチで待ち合わせ」とロサンゼルス旅行の様子を報告。「その前の日、函館でTERUさんと一緒だったんで、私は1人GLAYはしごを楽しみました ほんとに素晴らしいグループです」と音楽関係者との親密な交流を明かし、次男も写ったレストランでの和やかな食事風景を載せている。
この投稿に、ファンからは「豪華メンバーで羨ましい」「次男さんイケメン」「LA旅行素敵」「仲良しで微笑ましい」「プライベート感満載」「GLAYはしごは凄すぎる」といった声が上がっている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ハイヒール・モモコ、次男・TAKURO・岩堀せりが写った豪華食事ショット
◆ハイヒール・モモコ、次男同伴でLA豪華メンバーと食事会
9日の投稿で米・ラスベガス在住の次男・政之助さんに会うためにアメリカに訪れたことを明かしていたモモコは「ロサンゼルス1日目は、GLAYのTAKUROさん、セリちゃん一家とベニスビーチで待ち合わせ」とロサンゼルス旅行の様子を報告。「その前の日、函館でTERUさんと一緒だったんで、私は1人GLAYはしごを楽しみました ほんとに素晴らしいグループです」と音楽関係者との親密な交流を明かし、次男も写ったレストランでの和やかな食事風景を載せている。
この投稿に、ファンからは「豪華メンバーで羨ましい」「次男さんイケメン」「LA旅行素敵」「仲良しで微笑ましい」「プライベート感満載」「GLAYはしごは凄すぎる」といった声が上がっている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】