GoogleのAIに囲碁で唯一勝利した天才棋士が俳優デビュー　イ・セドルがコメディドラマでアドリブに挑戦

GoogleのAIに囲碁で唯一勝利した元プロ棋士のイ・セドルが演技に挑戦する。

【写真】イ・セドル引退…“風雲児”と呼ばれた25年の囲碁人生とは

韓国動画配信サービス「クーパンプレイ」で8月16日よる公開されるオリジナルシリーズ『会社員たち』シーズン2で、イ・セドルは第2話のゲストとして出演。緻密な頭脳戦と息詰まるアドリブの駆け引きを繰り広げる予定だ。

イ・セドルは物語の舞台となる「DY企画」を訪れ、「AI時代の未来を語る」というテーマでプレゼンを行う。モニターの前で社員たちを相手に発表する姿から、スマートフォンの画面を見て微笑んだり、真剣に耳を傾けたりする様子まで、多彩な表情を見せる。20年以上にわたり囲碁界の頂点に立ってきた彼が、どのような役柄でドラマを盛り上げるのか注目が集まる。

（画像＝クーパンプレイ）

イ・セドル

GoogleのAI「AlphaGo（碁）」との対局で世界的に名を馳せたイ・セドル。近年はサバイバル番組やラジオパーソナリティ、さらにはバラエティ番組など、幅広いジャンルの活動を展開している。

イ・セドルとDY企画のメンバーによる前代未聞のアドリブ合戦が繰り広げられる『会社員たち』シーズン2第2話は、8月16日20時よりクーパンプレイで配信開始。

【写真】イ・セドル引退…“風雲児”と呼ばれた25年の囲碁人生とは