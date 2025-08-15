矢口真里 （C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/15】タレントの矢口真里が8月15日、自身のInstagramを更新。長男の6歳の誕生日会の様子を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】矢口真里、美人妹顔出し

◆矢口真里、長男の誕生日会の様子を公開


矢口は「8月9日長男くん6歳のお誕生日でした」と報告。「生まれた頃からすんごい甘えん坊な長男くんがやっとこさしっかりしてきて、なぜか最近はカッコつけるようになり」と成長ぶりを紹介し、「甥っ子と誕生日が近いので合同誕生日会」として、妹・矢口美樹の家族と一緒にお祝いした様子を披露した。

この投稿に、ファンからは「家族愛が素敵」「6歳おめでとう！」「微笑ましい光景」「妹さんも美人」「そっくり」「みんな可愛い」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。

矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】