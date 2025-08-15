Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³¹¤ÇÌÜ·â¡ÖÉ½»²Æ»¤Î¥¨¥ë¥á¥¹¤«¤é¡Ä¡×
¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¤ò³¹¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏAKB»þÂå¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¡¢¾®Åè¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºßÀÒÅö»þ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£3¿Í¤¬¤½¤í¤¦¤Î¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£»Ø¸¶¤Ï¡Ö3¿Í¤¬¤½¤í¤¦¤Î¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´Þ¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°°ìÊýÅª¤ËÌÜ·â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É½»²Æ»¤Î¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¾å¤«¤é·³ÃÄ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡Ä¡£¤Ë¤ã¤ó¡Ê¾®Åè¡Ë¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾®Åè¤Ï¡Ö»ä¤À¡ª¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£