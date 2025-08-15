½ªÀï¤ÎÆü¡¡Àï²Ò¤Îµ²±¤òÅÁ¤¨¤ë¡¡Àï¸å80Ç¯¡Ô¿·³ã¡Õ
8·î15Æü¤Ç½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·³ã»Ô¤Ç¤ÏÊ¿ÏÂ¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤áÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤äÈïÇú2À¤¤Ê¤É¤¬ÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¥¹¥Ôー¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ¥¹¥Ôー¥Á¥ê¥ìー¡×¡£
ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤¿¿Í¤äÈïÇú2À¤¤Ê¤É13¿Í¤¬ÀïÁè¤Îµ²±¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
6ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿°ËÆ£¶³»Ò¤µ¤ó¡£Ã»²Î¤ò¸ò¤¨Åö»þ¤Î¸÷·Ê¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£¶³»Ò¤µ¤ó
¡ÖÂçÎ¦¤Î¤¤¤º¤³¤ËÌ¿Íî¤È¤·¤äÁÄÊì¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤Þ¤â¤ï¤«¤é¤º¡£Éã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤¬ÉÂµ¤¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á»Ä¤Ã¤¿²ÈÂ²¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ú¤¼è¤é¤ì¤¿²È¤Ç¤Ï¡È¤ª¤·¤ó¡É¤ÎÀ¸³è¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Àï¸å80Ç¯¡£
·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£