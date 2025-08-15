37歳・鈴木奈々「下着姿の寝顔公開します笑」 高校生ファンの“愛用報告”に感謝
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が15日、自身のインスタグラムを更新し、下着撮影のオフショットを公開した。
【写真】「色が素敵！」下着姿の寝顔を公開した鈴木奈々
鈴木は「おはようございます 下着姿の寝顔公開します笑笑」とつづり、自身が着用している下着はLUNAナイトブラの新色「エアリーペールパープル」であることを紹介。前日に行ったテレビロケでは、高校生の女子から「ななちゃんの下着愛用してます！」と声をかけられたと明かし、「めちゃめちゃ嬉しかった」と喜びを伝えた。
さらに「一緒にお仕事した芸能人の方も、買ったよーって言ってくれるのめちゃめちゃ嬉しいです」「大好評で嬉しいです」と反響への感謝した。この投稿にフォロワーからは「色が素敵です綺麗」「綺麗な色ですねー」「美しい」などのコメントが寄せられている。
