YouTubeに投稿されたのは、大型犬が扇風機の前を陣取って涼む光景です。投稿は記事執筆時点で2万3000回再生を突破し、「可愛すぎます！」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：暑い日、扇風機を独り占めする大型犬→『ずるいよ』と伝えてみた結果…人のような『まさかの反応』】

扇風機の前で涼む大型犬

暑さが厳しいせいで、ゴールデンレトリバーの「ギン」ちゃんは、お散歩やおでかけをゆっくり楽しめない日々を過ごしていました。

飼い主さんはせめてお家で快適に過ごせるようにと、この日はクーラーと扇風機のダブル使いでギンちゃんがいる部屋を涼しくしてあげていたそうです。

飼い主さんが部屋に様子を見に行くと、ギンちゃんは扇風機の前にお座りして風に当たっていたとか。扇風機の前を陣取って涼む姿は、まるで人間のよう…！

ご満悦の表情が可愛い

途中で扇風機の前に伏せて、ますますリラックスモードになったギンちゃん。涼みながら「気持ち良いな～」とご満悦の笑みを浮かべている姿が可愛くて、見ているこちらも自然と笑顔になります。

またギンちゃんは体の左側を扇風機の方に向けて左半身に風を当てていたかと思うと、体の向きを変えて今度は右半身に風を当てるというように、上手に扇風機を使いこなしていたそうです。

扇風機を独り占め！？

その後、ギンちゃんは「こうするとお腹も涼しいな～」と、扇風機の方にお腹を向けてゴロンと寝転んだそう。飼い主さんが「ギンちゃんばかり風に当たってズルイよ」とうらやましそうに見ていても、「もうここから動けない…」と言わんばかりで、場所を譲ってくれる気配はゼロ。

そしてギンちゃんは涼んでいるうちに眠くなってきたようで、扇風機を独り占めしながらお昼寝を始めたとか。気持ち良さそうに眠っている姿を見たら、飼い主さんも扇風機の前を譲ってくれとは言えなくなってしまいますね！

この投稿には「気持ち良さそう。何だか人っぽくて可愛いな～」「扇風機の前から動きたくないよね」「どこが一番涼しいかわかっているんですよね」「パパさんとママさんが優しいから、ギンちゃん扇風機独り占め！良かったね」といったコメントが寄せられ、ギンちゃんが扇風機で涼む姿が多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

ギンちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ギンちゃんねるCreamGoldenGin」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ギンちゃんねるCreamGoldenGin」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。