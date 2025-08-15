タレントで辻希美の夫である杉浦太陽が、8月13日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「GAP」でメンズ服やベビー服を爆買いする様子を公開した。

今回の動画では、自分や家族の服を購入するために「Gap新宿フラッグス店」を訪問した杉浦。前半ではメンズコーナーに行き、最近おしゃれに目覚めたという長男・青空（せいあ）くんや次男・昊空（そら）くんのために服を選んでいる。杉浦は子供たちの服のサイズや好みをしっかり把握している様子で、次々と店内用の袋に入れていた。

その後、ベビー服のコーナーに行くと「買っていいのかなぁ？」「まだ早いって言われそうかな」と悩む様子を見せている。杉浦は、2025年8月8日に第5子で次女の夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生したことを報告していたが、撮影当時はまだ出産前で、ベビー服の購入は辻と長女・希空（のあ）に任せるつもりだったようだ。しかし、可愛い服を目の前にすると気持ちが揺らいだようで「ちょっとぐらい買ってもいいよな」と購入を決断していた。

「GAP」のロゴが施された、白いボディスーツタイプのベビー服を手に取ると「これのんが好きなスタイルやから大丈夫！」と購入を決定。他にも、ピンクのフリフリが付いたベビー服を手に取っていた。買うかどうか迷っている様子だったが「9月ぐらいには着せられるかな。一応入れとこう」と最終的には購入することに。

三男・幸空（こあ）くんの服もひと通り見て買い物を終えると、併設されたカフェで一休みしてお会計へ。合計金額は11万円だったが、割引が入って7万円になっている。最後には「買い物は自分だけのものじゃないっていうのを改めて実感するんでね。いい買い物ができたと思います！」とコメントしていた。

動画のコメント欄では「当たり前のように買っているけれど、子供の服のサイズとか子供の好みとかしっかり把握してるお父さんなかなかいないと思うから凄い」「ベビー服を選んでる時の顔がキラキラで微笑ましいです ご出産おめでとう御座います！」などの反応が寄せられている。

杉浦のYouTubeチャンネルでは、過去にも「3COINS」や「ドン・キホーテ」などに訪れて企画を行っていたが、常に家族のことを考えながら購入品を選んでいる様子が窺える。今回の動画では、子供たちの好みやサイズ、辻が好きなベビー服のタイプなども考えながら商品を手に取っていた。そんな家族思いな姿が、視聴者から反響を呼んでいるようだ。待望の女の子である夢空ちゃんが誕生した今後は、家族のための爆買いにさらに拍車がかかることだろう。これから行われる買い物企画にも注目していきたい。

（文＝小林嵩弘）