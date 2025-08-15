ＦＣ東京は１５日、次戦１６日の湘南戦（レモンＳ）に向けて都内で前日調整した。現在１５位で、１７位の相手の敵地に乗り込む。今季はリーグ戦（０△０）、ルヴァン杯（０●１）と対戦成績は１分け１敗。松橋力蔵監督は「２試合とも内容的にも非常に良いゲームをしたと思うが、結果が出ていない。“勝ち点３になりうる場所”でしっかりと相手を上回っていかないといけない」と見据えた。

前節（１０日）・鹿島戦ではＤＦ室屋の負傷交代もあり、終盤に一瞬の隙から決勝点を献上し、０―１の惜敗。指揮官は自ら言及した「勝ち点３になりうる場所」について、「まさにゴール前」と強調した。「そこで本当に何ができるか。攻撃で言えば、（最終的に）ゴールネットを揺らせるか、その脅威になるようなことができるか。守備においても、どれだけ（シュートを）打たせないか、寄せられるか、粘り強く守れるか」と球際やゴール前の攻防を重要視した。

最近のリーグ５戦は３勝２敗と勝ち越し、天皇杯では８強に進出している。「我々は正しい方向に歩み続けている。ただその際になる、本当に勝ち点３がこぼれてくるところでのサッカーの本質になる（部分の）、そこでの力の使い方を、もっと考えなくてはいけない」と改めてゴール前での戦う姿勢を勝敗のポイントに挙げた。