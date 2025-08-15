お笑い芸人のザブングル加藤（50）が14日深夜放送のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。持っている資格を明かした。

1999年にお笑いコンビ「ザブングル」を結成するも21年に解散し、現在はピン芸人として活動しているザブングル加藤。新型コロナの影響で仕事が激減したことをきっかけに、資格を取得して「消防設備士の仕事」を副業にしているという。

「マンションでいうと1万部屋以上」は点検してきたという加藤。MCのお笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤から「仕事中にイジられない？」と聞かれ、「本当たまにいますけど、基本みなさんめっちゃ優しくて。お疲れ様ですってドリンクくれたり」と明かした。

「講演会とか全国でいろいろ呼ばれたりして。消防設備をやっている芸人が僕以外はほぼいないので。だいぶいい感じで、ある意味今一番幸せかもしれないです」と心境を吐露。

さらに名倉から「他にも資格持ってるんやろ」と振られ、「そうですね、宅建（宅地建物取引士）とFP（ファイナンシャルプランナー）2級持ってます」と明かすと、共演者からは「凄い！」と驚きの声が上がった。

加藤は「FPを取ったので投資番組に出させていただいたり、宅建取ったので不動産関係のイベントにも呼んでもらったり。相乗効果でいい感じになってきている」と充実感をにじませていた。